ONLINE z NR SR: Smer chce tajné hlasovanie! Fico má podporu opozície, diskusia o jeho vydaní môže trvať dni

BRATISLAVA - Mandátový a imunitný výbor včera odporučil parlamentu, aby vydali súhlas so vzatím do väzby lídra Smeru a opozičného poslanca Roberta Fica. Teraz je rad na poslancoch. Tri koaličné strany majú jasno, zatiaľ váha len Kollárovo hnutie Sme rodina.

VIDEO Za poslanecký klub Smeru vystúpil Ľuboš Blaha

VIDEO Začína sa schôdza, na ktorej majú poslanci rozhodnúť o vydaní Fica

Načítať nové správy

15:29 Strana SaS odmieta politikárčenie a tajné hlasovanie

"Odmietame tajné hlasovanie o vydaní Roberta Fica spravodlivosti. Odmietame akékoľvek tajné hlasovania v parlamente. Smeráci opäť skúšajú fauly na demokraciu. Tajné hlasovanie pritom patrí k ich najobľúbenejším. Vždy, keď sa nechcú pozerať voličom do očí a vysvetľovať svoje rozhodnutia, navrhnú tajné hlasovanie. Kým boli pri moci, tak si to aj ľahko schválili," uviedla strana na sociálnej sieti.

ODMIETAME SMERÁCKE POLITIKÁRČENIE ❌ 👎 Odmietame tajné hlasovanie o vydaní Roberta Fica spravodlivosti. Odmietame... Posted by Sloboda a Solidarita on Thursday, April 28, 2022

15:27 Fico hovorí, že Blaha mal pripomenúť, že šesť mesiacov neprávom sledovali "súkromné porady advokátov". "Nikto nepovedal prepáč," povedal. Zároveň v mene klubu Smeru vyjadril solidaritu Kaliňákovi.

Galéria fotiek (18) Zdroj: NR SR

15:18 Blaha avizoval, že bude pokračovať v ústnej časti rozpravy, do ktorej sa plánuje prihlásiť.

15:15 "Divím sa tomu, že práve vy ste sa rozhodli vystúpiť za klub Smer ako hlavný obhajca. Máte na papieri, že neviete vecne argumentovať a dokázali ste to koniec koncov aj tu," reagoval Radovan Kazda z SaS.

15:13 Blaha zľahčuje aj dôvody obvinenia Roberta Fica. "Je to traktát trestných činov Kisku a Matoviča. Prečítajte si to!" povedal a opäť zopakoval, že to je čistý fašizmus. Z obvinenia pritom vytrhol len malú časť.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

15:11 Aj na Blahovu reč bude reagovať vyše 20 poslancov s faktickou poznámkou. Väčšina je zo Smeru, pár poslancov je z OĽaNO a SaS. Je len druhým vystupujúcim v rozprave. Prihlásených je ešte 33 rečníkov.

15:09 Po hodine otázok pokračuje schôdza k vydaniu Fica. Vo svojej rozprave pokračuje Ľuboš Blaha, ktorému ostalo ešte desať minút. Opäť zľahčuje nahrávky z poľovníckej chaty.

14:03 Bude hlasovanie tajné?

Hlasovanie o vydaní Fica zrejme neprebehne skôr ako v utorok. V rozprave je prihlásených viac ako 30 poslancov a prihlásiť sa ústne môžu aj ďalší. Smer chce podať návrh, aby bolo hlasovanie tajné. Podľa Fica ide o personálnu, až intímnu, otázku a o tých sa hlasuje tajne. „Od roku 1989 ide o jeden z najväčších výdobytkov,“ uviedol. „My dáme návrh na tajné hlasovanie, čo s tým urobia, je ich vec, ale podľa rokovacieho poriadku na to máme právo,“ odpovedal na otázku, či nedúfa, že ho podporí niekto z koalície, kto by sa nechcel priznať.

Fico poprel, že by rokoval s inými poslaneckými klubmi. „Ja nepôjdem za žiadnym poslaneckým klubom. Toto je pre mňa principiálna otázka demokracie a o tých sa nevyjednáva. Toto je vec demokracie. Ja som za žiadnymi poslancami koalície v tomto duchu nebol,“ uviedol.

14:11 Poslanec OĽaNO Ján Krošlák nepodporí vydanie Fica

Fico je podľa neho človek, ktorý je spoluzodpovedný za drancovanie tejto krajiny a za unesenie práva a spravodlivosti v tejto krajine mafiou. "Ale z týchto skutkov nie je dnes obvinený," povedal. "Po konzultáciách s odborníkmi mne blízkymi v oblasti trestného práva a pri daných informáciách a vedomostiach, ktoré momentálne mám k jeho prípadu nepodporím jeho vydanie do kolúznej väzby, pretože si myslím, že skôr ako o úprimnú snahu zabrániť jeho ovplyvňovaniu svedkov a mareniu vyšetrovania, ide skôr o jeho politické poníženie a diskreditáciu," vyjadril sa Krošlák.

Galéria fotiek (18) Zdroj: TASR - Michal Svítok

"Ako poslanec mám právo presne o tomto hlasovať a pokiaľ sa nezmenia okolnosti, zdržím sa aj pri hlasovaní v parlamente," argumentuje tým, že v Európe sú trestne stíhaní ďalší traja bývali poprední vládni činitelia (Babiš, Sarkozy, Kurz) a všetci traja sú stíhaní na slobode. "V tejto konkrétnej kauze nepodporím dnešné zbieranie skalpov do vyšetrovacej kolúznej väzby," dodal.

13:50 Smer hľadá prezidentského kandidáta

Šéf Smeru-SD zároveň opätovne kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú a avizoval, že jeho strana chce v prezidentských voľbách postaviť voči nej protikandidáta. Označil to za veľkú povinnosť. "Musíme nájsť človeka, ktorý bude hájiť slovenské záujmy. Ktorý síce bude rešpektovať členstvo v EÚ a NATO, ale bude robiť svetovú politiku na všetky štyri strany, nie iba smerom na západ," uzavrel Fico.

13:45 Podpora Roberta Fica

Okrem podpory vlastných poslancov môže Fico rátať aj s podporou šéfa mimoparlamentného hlasu Petra Pellegriniho a jeho poslancov. „Dnes nemáme žiadnu záruku, že vydávame ktoréhokoľvek poslanca do rúk spravodlivosti. Naopak, sú dôvodné podozrenia, že ho vydávame do rúk politickému revanšu,“ vyhlásil Pellegrini. Podporu Ficovi avizovali už aj členovia mimoparlamentnej Republiky a poslanci ĽSNS. V pléne Fica podporovali kuffovci či Tomáš Taraba. Otázne je, ako sa zachová hnutie Sme rodina. Členovia dostali pri hlasovaní zelenú kartu. Hlasovania sa členky Sme rodina zdržali aj na výbore.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

11:47 Schôdza k vysloveniu súhlasu s vydaním Fica pokračuje o 15-ej po hodine otázok a obednej pauze.

11:15 Už začiatok schôdze naznačil, že predstavitelia Smeru budú chcieť rokovanie o Ficovom vydaní naťahovať čo najdlhšie. Písomne sa do rozpravy prihlásili všetci, každý môže vystupovať 20 minút. Stanovisko za celý klub prezentoval Blaha, ktorého kvôli hlasovaniu o Mikulcovi prerušili. Z polhodinového priestoru mu tak ostáva ešte desať minút.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Po každom, kto vystúpi v rozprave nasledujú faktické poznámky, na Zemanovú reagovalo vyše 20 poslancov. Faktická poznámka má dve minúty. Keď všetky písomné prihlásený dorečnia, bude môžnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne, kde majú poslanci priestor 10 minút. V piatok rokuje parlament len do 12, v pondelok sa nerokuje. Schôdza tak bude pokračovať zrejme aj v utorok a skôr sa nebude ani hlasovať.

11:05 Nezaradení poslanci parlamentu, ktorí po odchode z klubu ĽSNS pôsobia v mimoparlamentnej strane Republika, nezahlasujú za žiadosť o vydanie lídra Smeru Fica do väzby.

11:00 Schôdza pokračuje hlasovaním o vyslovení dôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Potom je ďalšia prestávka a v rozprave bude pokračovať Blaha. Po obednej pauze bude hodina otázok a schôdza k súhlasu o vydaní Fica by mala pokračovať okolo tretej poobede.

10:25 Schôdza je prerušená do 11:00, kedy prebehne hlasovanie o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca. Po hlasovaní bude ďalšia pol hodinová

10:05 "Koaliční valec chce poslať Fica do väzby, lebo povedal pravdu o Kiskovi a Matovičovi," začal svoju rozpravu Blaha.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

10:04 „Pán Blaha, môžete sa aj teatrálne postaviť na uši. Tu nie sme na Facebooku, nepotrebujeme tlieskať vašim absurdným žvástom,“ reagovala na Blahu Zemanová.

9:55 Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

9:53 „Buď nevidíte, klamete, alebo ste niečo šľahli,“ bráni Vaľová Fica. Faktickou poznámkou reaguje na vystúpenie Zemanovej, ktorá hovorila o tom, že sa šéf Smeru vyhýba spravodlivosti. Vaľová celý čas hovorí, že Fico sedí v sále a nevyhýba sa jej. Zemanová to myslela obrazne.

9:45 Zdá sa, že skôr ako v stredu sa hlasovať nebude. V rozprave je prihlásených ešte 34 rečníkov, zatiaľ vystúpila len Zemanová. Počet rečníkov sa však mení.

Galéria fotiek (18)

9:39 „Našu pozornosť vzbudila vaša hlúposť, pani Zemanová,“ hovorí vo faktickej poznámke Fico. „Rád by som povedal, že ste nebezpečná, ale nie ste, ste hlúpa.“

9:33 „Vy nechcete spravodlivosť, ale chcete špeciálne privilégiá sám pre seba.“ Zemanová sa pýtala, čo odporúča Fico robiť, či utiecť do inej krajiny, alebo niečo ďalšie. Z lavice vzápätí vybehla Jana Vaľová podať Zemanovej okuliare. „Šak tam sedí, nevidíš?“

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Toto bol prejav nafetovaného človeka, prepáčte,“ reagoval Blaha. Vo svojej teatrálnej faktickej poznámke kričal, že Zemanová a spol. na čele s prezidentkou Čaputovou sú obyčajní fašisti.

9:27 „Robert Fico, zodpovednosť je na vás, postavte sa pred súd, ak sa cítite nevinný,“ povedala.

9:26 „Čo sa stalo s Ficom z roku 1999, ktorý hlasoval za vydanie pána Lexu?“ pýta sa rečnícky Zemanová. „Šak tu sedí, Anka!“ vykríkla Vaľová. „Je dôležité, aby o tom rozhodol súd,“ uviedla. „Záleží nám na tom, aby celý proces prebehol podľa zákona do poslednej bodky.“

9:25 „Rovnosť pred zákonom platí pre všetkých, aj pre pána Fica,“ uviedol. „Namiesto prevzatia zodpovednosti tu Robert Fico predvádza útoky,“ hovorí Zemanová. Z pléna sa ozýva smiech z lavíc poslancov Smeru a hlasné námietky. Grendel ich musel upokojiť.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

9:17 „Predseda vlády nie je chránený druh,“ začala svoju rozpravu Zemanová. „Ani trojnásobný premiér nie je výnimka. Súhlasíte, pán poslanec Fico?“ pýta sa šéfka poslaneckého klubu SaS.

9:15 Podpredseda parlamentu Gábor Grendel otvára rozpravu. Písomne sa prihlásili dvaja zástupcovia. Ja Smer Ľuboš Blaha, za stranu SaS Anna Zemanová.

9:11 V rozprave je zatiaľ prihlásených 35 poslancov. Ako posledný by mal vystúpiť Robert Fico. Diskusia bude v parlamente zrejme dlhá tak, ako predpokladal šéf poslaneckého klubu OĽaNO Šipoš.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:05 Poslanci podali návrh, aby bolo hlasovanie tajné. Správu Mandátového a imunitného výboru prezentuje šéfka výboru Andrejuvová.

8:55 O malú chvíľu sa začne schôdza. Hneď v úvode by sa mali poslanci začať zaoberať žiadosťou o vyjadrenie súhlasu so vzatím Roberta Fica do väzby. Šéf poslaneckého klubu OĽaNO očakáva dlhú diskusiu v parlamente. Je možné, že k hlasovaniu nedôjde dnes, ale až v utorok.