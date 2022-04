Policajti majú pre ruskú propagandu zlé správy: Používaním Facebooku financujete ukrajinskú armádu! Tu je dôvod

BRATISLAVA - Mnohí proruskí spoluobčania vo veľkom tvrdia, že vláda tým, že poslala na Ukrajinu obranný systém S-300, tak nepriamo zatiahla Slovensko do vojny. Okrem toho im nie sú pochuti ani ďalšie kroky vlády, ktorá sa tak snažila našim východným susedom ukázať solidaritu v týchto ťažkých časoch. Policajti však upozornili na to, že aj tí, ktorí vo veľkom zdieľajú informácie proruskej propagandy, pomáhajú financovať vojnu. A to jednoduchým spôsobom.

"Zatiahli ste Slovensko do vojny". "Financujete vojnu na Ukrajine". "A čo my, Slováci?" Aj takéto informácie vo veľkom v poslednom čase kolujú sociálnymi sieťami. Dôvodom je najmä vlna solidarity, ktorú Slovensko prekázalo vojnovým utečencom, ale aj samotnej Ukrajine, ktorej sme už poslali niekoľko druhov pomoci. Naposledy to bol obranný systém S-300, ktorého presun v utajenom režime schválila vláda a následne až po tom, ako bol doručený našim východným susedom, o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽaNO). Ten bol v tom čase na návšteve Kyjeva.

Archíve VIDEO Naď potvrdil, že Slovensko darovalo S-300 Ukrajine, nahradiť ich má jeden z najmodernejších systémov protivzdušnej obrany Patriot

Policajti, ktorí sa zaoberajú vyvracaním hoaxov a dezinformácií, však upozorňujú proruských obyvateľov Slovenska a zástancov ruského prezidenta Vladimira Putina, že aj oni, aj keď zrejme nevedome, financujú vojnu na Ukrajine a ukrajinskú armádu. A to veľmi jednoduchým spôsobom - tým, že sú aktívni na sociálnych sieťach.

A to z dôvodu, že najznámejšie sociálne siete vlastní americká spoločnosť Meta. Okrem toho, tí, ktorí si využívajú platenie reklám na Facebooku, tak generujú spoločnosti zisk vo výške miliárd eur. "Väčšina Slovákov síce Facebooku neplatí nič, ale už len tým, že ho používa, tak prispieva k jeho gigantizmu = najväčšia, najziskovejšia a najdominantnejšia sociálna sieť," ozrejmili policajti s tým, že spoločnosť prevádzkujúca tieto sociálne siete, riadi v USA, odkiaľ pochádza, riadne platí dane.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/DPA/Karl-Josef Hildenbrand

A práve dane sú používané aj na financovanie americkej armády či ďalších záujmov USA. "USA aktívne pomáha Ukrajine - finančne aj materiálovo. USA si to môžu dovoliť, lebo používajú na to vybraté dane, aj tie od spoločnosti Meta. Kto používa Facebook, podporuje jeho zisky, má vplyv na výšku jeho daní a nepriamo tak podporuje aktivity USA vrátane podpory armáde Ukrajiny," vysvetlili muži zákona.

Ako dodali, už dávnejšie ľudí varovali s otázkou, či im naozaj stojí za to financovať alebo údajný koronabiznis, alebo nepriamo financovať ukrajinskú armádu a tým aj vojnu na Ukrajine. Poukázali na to, že mnohí do kampaní a iných záležitostí na sociálnych sieťach lejú tisíce eur mesačne. "A pozrite sa, ako vás to dobehlo - nepriamo financujete ukrajinskú armádu a boj proti Rusku. Čomu budete takto pomáhať nabudúce? Facebook vás potrebuje. Američania vás potrebujú. Každý status, každý lajk, každý komentár, každé zdieľanie znamenajú cinknutie dolárov. Facebook je gigant, ktorý si získal srdcia a podporu viac ako dvoch miliónov Slovákov," uzavreli ironicky policajti.