Nahnevaný Čekan: Vedecká pravda je len jedna! Takáto je skutočná realita o ivermektíne

Údajne priaznivé účinky ivermektínu, ktorý sa užíva vo veterinárstve ako liek pre kone, sa začalo riešiť už pred niekoľkými mesiacmi. Odporcovia očkovania sa vtedy štúdie, ktorá tvrdila, že ivermektín má priaznivé účinky v liečbe ťažkých stavov, hneď chytili a začali ho hromadne nakupovať. Následne sa však objavila ďalšia štúdia, ktorá hovorí o protichodných účinkoch a tom, že ivermektín ani zďaleka nepomáha pri liečbe koronavírusu.

Archívne VIDEO Reportáž Novinky.cz: Bratislavská lekárka podala ivermektín 80 pacientom, stav všetkých sa zlepšil

Alternatívne médiá však naďalej hovorili, že ivermektín pomáha. Dezinformačný portál Bádateľ.net koncom októbra minulého roku zverejnil článok, v ktorom tvrdí, že vakcíny proti očkovaniu zlyhali, a preto v Japonsku siahli po ivermektíne, s ktorým za mesiac pandémiu porazili. Krátko na to sa na článok pozreli aj policajti zo stránky na sociálnej sieti Hoaxy a podvody. „Japonci sa hromadne očkujú, nakupujú ďalšie vakcíny a končia s pandémiou, slovenskí konšpirátori v tom však majú jasno: Aj tak vám pomohol iba ivermektín. Viacero facebookových profilov zdieľa článok portálu badatel, ktorý hovorí o tom, že v Japonsku porazili pandémiu koronavírusu za jeden mesiac vďaka zázračnému liečivu Ivermektín. Ide o totálny blud,“ napísali v tom čase na sociálnej sieti.

JAPONCI SA HROMADNE OČKUJÚ, NAKUPUJÚ ĎALŠIE VAKCÍNY A KONČIA S PANDÉMIOU, SLOVENSKÍ KONŠPIRÁTORI V TOM VŠAK MAJÚ JASNO:... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Tuesday, November 2, 2021

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

K celej veci sa vo štvrtok vyjadril aj vedec Pavol Čekan. Podľa jeho slov liek pre kone, ktorým ivermektín nepochybne je, preukázateľne nepomáha ľuďom lepšie zvládnuť nákazu koronavírusu. Ako dodal, to, čo tvrdili vedci už minulý rok, potvrdila aj rozsiahla štúdia v prestížnom časopise New England Medical Journal. „V rámci štúdie skončilo v nemocnici s ťažším priebehom prakticky rovnaké množstvo ľudí, ktorí brali ivermektín, ako tých, ktorí dostávali v rámci štúdie placebo. To znamená, že pitie sladkej vody pomáha na kovid rovnako ako ivermektín,“ vysvetlil Čekan s tým, že je načase počúvať vedu a odborníkov a ignorovať páčiky či smajlíky na sociálnych sieťach, ktoré sú nebezpečné a častokrát za nimi stoja peniaze a nekalé úmysly.

VEDECKÁ PRAVDA JE LEN JEDNA, IVERMEKTÍN TO JASNE UKÁZAL 🐴 Liek pre kone preukázateľne nepomáha ľuďom zvládnuť kovid. To... Posted by Pavol Cekan on Wednesday, April 13, 2022

Napriek tomu však dúfa, že tí, ktorí propagovali liečbu koronavírusu ivermektínom aj napriek známym faktom a štúdiám, sa zo svojich chýb poučia. „Najmä tých, ktorí sa nebáli do obhajoby zjavného hoaxu pustiť aj napriek svojim medicínskym titulom. Veda je vedou už stáročia preto, lebo vychádza z dát a faktov. A tie už na začiatku ukazovali, že tento liek určený na liečbu koní, nebude tým zázrakom v boji s kovidom. Zostáva len dúfať, že jeho užívanie nepoškodilo aj u nás zdravie príliš veľa ľuďom, ktorí podľahli hoaxom „kvázi odborníkov“ alebo trollov. Preto aj dnes platí viac ako predtým, dávajme si pozor na to, čomu veríme na sociálnych sieťach,“ uzavrel.