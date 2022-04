Istota do budúcna? Slováci majú pred zdražovaním rešpekt: Vo veľkom vykúpili spotrebiče na tuhé palivo!

Od začiatku roka sa zvýšili náklady domácností na kúrenie, a to v prípade plynu, ale aj elektriny. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví domácnosti, ktoré vykurujú plynom, by mohli v roku 2022 priemerne mesačne zaplatiť viac od 9,66 eura do 19,18 eura v závislosti od spotreby plynu. Domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie, zaplatia viac o približne 46 centov. „Regulované ceny elektriny v roku 2022 sa tak pre veľkú časť domácností dostávajú približne na úroveň predpandemických regulovaných cien elektriny v roku 2020,“ tvrdí predseda úradu Andrej Juris.

Archívne VIDEO Dodávky ropy a plynu do SR sú relatívne stabilné, informoval minister hospodárstva Richard Sulík

Mnohé domácnosti tak od začiatku roka obracajú každé euro a začali preto rozmýšľať nad tým, ako ušetriť. Mnohí sa tak rozhodli ísť v šľapajách našich predkov a kúpiť si sporáky na drevo a tuhé palivo. Informovala o tom TV Markíza. Mnohé obchody zameriavajúce sa na predaj spotrebičov na tuhé palivo tak hovoria až o takmer stopercentný nárast záujmu a tento druh tovaru. „Ľudia si objednávajú najmä kachle, sporáky či pece. Vysvetľujú to tak, že chcú mať istú energetickú istotu, chcú mať teplo a navariť si,“ povedal majiteľ jedného obchodu Ľubomír Guniš.

Podľa ľudí kúrenie tuhým palivom ich stojí zhruba 700 eur ročne, kým kúrenie plynom by ich vyšlo až dvakrát toľko. Podľa Guniša sa týmto spôsobom určite dá ušetriť a poukázal na to, že z jedného kilogramu dreva dostanú ľudia asi 4 kW energie, čo stačí na vykúrenie plochy o veľkosti zhruba 120 metrov kubických. Vysoký záujem Slovákov o tieto spotrebiče však so sebou prináša aj veľké ale – a tým je predĺženie čakacích lehôt na tento tovar. Tie sa podľa odborníkov za posledné týždne až strojnásobili. „Kým pred pol rokom bola objednávacia doba piecok a spotrebičov asi mesiac, dnes je to viac štyri mesiace," uzavrel Guniš.