Ostré slová Nicholsonovej o Sulíkovi: Ako jediný verejne zvažuje plniť podmienky Kremľa! Za problémy sa poďakujte vláde

Archívne VIDEO Sulík nevníma kroky Remišovej ako pomstu: Vnímam to ako výhrady, ak budú relevantné, návrh stiahneme

Richard Sulík počas víkendu bol hosťom diskusnej relácie o 5 minút 12, kde sa vyjadril jasne. Aktuálna požiadavka Ruska na platenie dodávok plynu v rubľoch je porušením uzatvorených zmlúv. Tento plyn však Slovensko potrebuje a ak to bude nevyhnutné, mali by sme platiť v rubľoch, mysli si Sulík. Napriek tomu, že zimná vykurovacia sezóna na Slovensku už končí, plyn vo veľkom potrebuje aj slovenský priemysel. “Plyn sa nesmie zastaviť. Preto aj hovorím, možno je to pre niektorých príliš pragmatická pozícia. Keď je tu podmienka platiť rubľom, tak plaťme rubľom,” vyhlásil Sulík.

ZA PLYN ZAPLATÍME PODĽA PLATNEJ ZMLUVY – V EURÁCH Dnes som povedal toto: „Ak to bude nevyhnutné, za plyn zaplatíme... Posted by Richard Sulik on Sunday, April 3, 2022

Pripomenul, že SR kupuje až okolo 85 % svojej spotreby plynu z Ruska. Je za diverzifikáciu dodávok, to je však otázka viacerých rokov. Následne však svoje vyjadrenia zmenil a povedal, že za plyn bude Slovensko platiť podľa zmluvy v eurách. Európska komisia teraz posudzuje rozsah, v ktorom sú ruské požiadavky v rozpore so zmluvnými záväzkami aj právom EÚ. "Počkáme si na výsledky. To všetko preto, lebo sa nedáme vydierať Putinom a ruble nemáme. Ale dostať ich môže. Veď nech si ich na eurá zamení doma v Kremli a hneď to má v rubľoch, hrivnách, bitcoinoch, hocičom len chce. My zmluvu neporušíme," zdôraznil Sulík.

Tvrdá kritika Nicholsonovej

Voči jeho vyjadreniu sa vznieslo veľa kritiky. Tvrdé slová Sulíkovi smerovala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Tá poukázala na to, ako iné krajiny pomáhajú občanom zvládať zdražovanie energií. Svojho bývalého šéfa skritizovala za to, že, podľa jej slov, Sulík ako jediný v celej EÚ verejne zvažuje plniť podmienky Kremľa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Sven Hoppe/dpa

„To, že v dôsledku energetickej krízy spôsobenej nárastom cien vzniká energetická chudoba, ktorá nedokáže zdražovaniu čeliť, bolo zrejmé takmer pred rokom, dávno pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Preto Európska komisia v októbri 2021 vydala tzv. Oznámenie o cenách energií a vyzvala členské štáty, aby sa zamerali najmä na ochranu tých najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Členské štáty mali zadefinovať pojem energetická chudoba a nasmerovať k tým ľuďom peniaze z fondov EÚ,“ uviedla Nicholsonová. Poukázala aj na viacero bodov, ktoré eurokomisia minulý rok navrhla. Ide napríklad o poskytnutie núdzovej podpory príjmu pre energeticky chudobných spotrebiteľov, povolenie dočasných odkladov platieb účtov, zavedenie ochranných opatrení, aby sa zabránilo odpojeniu od siete, poskytnutie dočasných cielených znížení daňových sadzieb pre zraniteľné domácnosti.

Ako to robia iné štáty?

Ako europoslankyňa dodala, mnohé členské štáty na tieto odporúčania okamžite zareagovali. Napríklad Poľsko zrušilo DPH na niektoré potraviny, plyn či hnojivá a znížilo DPH z benzínu a nafty na 8 percent. Maďarsko v novembri minulého roku zastropovalo ceny pohonných hmôt na 1,30 eura, zregulovalo ceny základných potravín, ako napríklad slnečnicového oleja či kuracích pŕs. Česko prepláca domácnostiam náklady na bývanie v prípade, ak jeho cena presiahne 30 percent čistých príjmov ľudí, či o 10 percent zvýšilo úroveň životného a existenčného minima.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Gettyimages.com

Rakúsko zvýšilo príspevky na dochádzku za prácou o polovicu a znížili dane z plynu a elektriny o zhruba 90 percent. Belgicko znížilo DPH z elektriny a plynu z 21 na 6 percent a domácnosti vykurované olejom dostávajú príspevok na náklady vo výške 200 eur. V Estónsku domácnosti s nízkymi príjmami budú môcť využívať zľavy z cien elektriny od septembra 2021 do marca 2022, a to aj spätne.

Obrovské ale

„Povedzte, Slováci a Slovenky, máte problémy s platením faktúr za bývanie? Nezostáva vám v peňaženke dosť na základné potraviny? Poďakujte sa slovenskej vláde, ktorá dnes nemá ani len premyslené, ako pomôže chudobným zvládnuť krízu. A to napriek tomu, že majú špajzu plnú nevyčerpaných eurofondov. Súhlasím s prezidentkou Čaputovou, že najjednoduchšia finančná pomoc chudobným domácnostiam by bola cez adresný príspevok na bývanie, ktorý by zohľadňoval navýšenie nákladov na bývanie,“ napísala Nicholsonová. Podľa Nicholsonovej to však má háčik. A to, že k príspevku na bývanie sa dostanú len tí, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a v núdzi aj sú. Dodala, že dnes už neplatí, že chudobný je len ten, ktorý nepracuje.

POZRITE SA AKO INÉ VLÁDY POMÁHAJÚ OBČANOM ZVLÁDAŤ ZDRAŽOVANIE ENERGIÍ, KÝM U NÁS MINISTER HOSPODÁSRTVA AKO JEDINÝ V 🇪🇺... Posted by Lucia Ď. Nicholsonová on Wednesday, April 6, 2022

„DESAŤ ROKOV, minimálne desať rokov sa na Slovensku hovorí o tom, že musíme oddeliť príspevok na bývanie od dávky v hmotnej núdzi. Táto vláda to má vo svojom vlastnom programovom vyhlásení. Napriek tomu neurobila nič. Čo ju zobudí? P.s. Počula som, že na Ministerstve práce úradníci pripravili nový zákon o príspevku na bývanie. Domácností, ktoré by príspevok súrne potrebovali, je asi 120 000. To si vyžaduje značné zdroje. A tie vraj odmieta uvoľniť Igor Matovič, minister financií a ten najväčší OBYČAJNÝ človek. Ani neviem, čo dodať,“ napísala na záver s tým, že za to, ako si na Slovensku žijeme, za nízke platy a dôchodky a za nedostupnosť bývania si môžeme len my sami. „Lebo volíme vlády, ktoré nedokážu ani len odpísať od iných členských štátov, ako sa postarať o tých najzraniteľnejších a ako využiť peniaze z EÚ,“ uzavrela.