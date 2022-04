VIDEO Protestujúci to Sulíkovi spočítali: Odovzdali mu ruble, ktorými môže zaplatiť za plyn, avšak len vo svojom mene!

BRATISLAVA - Od vypuknutia veľkého konfliktu na Ukrajine sa na Slovensku začala angažovať aj iniciatíva Mier Ukrajine, ktorá za dobu pôsobenia už "vyprevádzala" viacerých ruských špiónov zo Slovenska formou verejných protestov. Po najnovších vyjadreniach ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) si však rozložili svoj stan tentokrát pred Úradom vlády SR. Sulík totiž rozbúril vody vyjadrením, že v hraničnom prípade by sme mali Rusku platiť za plyn v rubľoch. Túto požiadavku voči "nepriateľským" krajinam vzniesol sám Vladimir Putin.

"Iniciatíva Mier Ukrajine v rámci Špeciálnej vyhosťovacej operácie vyprevadila zo Slovenska už viacerých ruských špiónov a je pripravená odviezť aj členov ruskej piatej kolóny. To, že sa k nej svojími výrokmi priblížil aj minister slovenskej vlády je pre nás veľkým sklamaním. Cynický pragmatizmus v ochote Richarda Sulíka platiť za ruský plyn a ropu v rubľoch je podľa nás nebezpečný, krátkozraký a zohľadňuje len lokálne hľadisko," kritizuje ministra a lídra liberálov inciatíva Mier Ukrajine.

Sakra, plaťme v rubľoch, nechal sa počuť Sulík

Sulíkovo vyjadrenie rezonovalo hlavne cez víkend v diskusných reláciách. "Bez plynu nevyrobíte benzín ani naftu. Plyn sa nesmie zastaviť. Ja preto hovorím, že keď je tu jednoducho podmienka platiť rubľom, a pre niektorých to môže byť aj veľmi pragmatická pozícia, tak, sakra, plaťme v rubľoch," zopakoval aj v relácii O 5 minút 12 na RTVS.

Na tieto slová primerane zareagovala aj spomínaná iniciatíva a hneď na začiatok týždňa prišli vyjadriť svoj nesúhlas, a to priamo pred Úrad vlády SR. "Ak by Richard Sulík patril k piatej kolóne, nevyjadroval by sa inak. Na traktore ukrajinských hrdinov máme dosť miesta aj pre ministra hospodárstva SR. Na cestu sme mu priniesli ruble. Môže nimi platiť v Moskve, ale len sám za seba, nie v mene Slovenska," povedal Marián Kulich z iniciatívy Mier Ukrajine.

Sulík pred Úrad vlády síce neprišiel, no zašiel za nimi do kaviarne

Sulíka sa však pred bránami úradu vlády SR protestujúci nedočkali. "Ruble sme mu však napokon odovzdali v neďalekej kaviarni, kam za nami dorazil a strávil s nami asi 15 minút pri rozhovore. Povedal nám, že ho mrzí ak sa niekoho svojimi výrokmi dotkol. Platbu rubľami za ruský plyn a ropu však obhajoval naďalej tým, že ako minister hospodárstva SR nezlikviduje predsa slovenský priemysel," tvrdí iniciatíva.

“Oceňujeme ochotu Richarda Sulíka stretnúť sa s nami a diskutovať. Je nám však ľúto, že pán Sulík zatiaľ nenašiel odvahu prekročiť tieň lokálneho hospodára, ktorý sa stará len o svoj vlastný prah. Putina takýto servilný postoj jednotlivých predstaviteľov EÚ môže len posilniť. Sulík si neuvedomuje, že svojimi výrokmi narúša jednotu civilizovaneho sveta v postupe voči ruskému agresorovi. Navyše tak koná v čase, kedy spojenci volajú po ešte tvrdších sankciách voči putinovskému režimu,“ dodal Marián Kulich.

Slová Sulíka pred Úradom vlády komentoval aj Juraj Šeliga zo Za ľudí.