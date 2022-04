Ceny ropy a plynu kolíšu: Sú najnižšie od začiatku vojny! EÚ chystá embargo, Francúzi presviedčajú ostatné krajiny

BRATISLAVA - Európa pripravuje embargo na dovoz ruskej ropy. Francúzsko sa bude snažiť presvedčiť váhajúce krajiny. Napriek tomu, že ceny ropy a plynu v posledných dňoch klesli, naše peňaženky to necítia. Zdražovanie a vyššie ceny potrvajú ešte dlho.

Ceny ropy a plynu v utorok opäť klesli. Pokles je však zrejme len dočasný, nakoľko ceny stále kolíšu. Európska únia pripravuje embargo na dovoz ruskej ropy a Francúzsko sa snaží presvedčiť váhajúce krajiny, aby ho podporili. Štáty sa totiž plánujú v horizonte niekoľkých rokov odstrihnúť od dovozu ropy a plynu z Ruska kvôli vojne, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine. Ceny pohonných látok stále atakujú maximá.

EÚ pripravuje embargo na dovoz ruskej ropy

Európska únia pripravuje embargo na dovoz ropy z Ruska a Francúzsko sa snaží presvedčiť váhajúce krajiny, aby ho podporili. Rozhlasovej stanici Europe 1 to povedal francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Podľa neho je zastavenie dodávok ruskej ropy nutnosťou, ak Európa myslí svoju podporu Ukrajiny vážne a chce priškrtiť príjmy, z ktorých Rusko financuje vojnu.

Galéria fotiek (6) Emmanuel Macron

Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus

Niektorí európski partneri stále váhajú

"Keď vidíte, čo sa deje na Donbase, tak je viac než kedykoľvek predtým nevyhnutné zastaviť import ropy z Ruska. Pracujeme na tom, prezident (Emmanuel Macron) to otvorene hovorí už niekoľko týždňov," povedal Le Maire. "Ak chceme ochrániť Ukrajincov..., tak musíme zastaviť financovanie vojny Vladimira Putina zahraničnou menou získanou predajom ruskej ropy. To, že (embargo) doteraz neplatí, nie je preto, že by ho nechcelo Francúzsko, ale preto, že niektorí európski partneri stále váhajú ," dodal minister krajiny, ktorá v súčasnosti Európskej únii predsedá. V polovici roka ju v tejto úlohe nahradí Česko.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR/AP/Francois Mori

Začiatkom apríla EÚ schválila zákaz dovozu ruského uhlia, ktorý má začať platiť od augusta. Vývoz uhlia do únijných krajín predstavuje pre Rusko príjem štyroch miliárd eur ročne. Oveľa citeľnejšie by Putinov režim zasiahlo ukončenie dovozu ropy a plynu. Proti úplnému zastaveniu dodávok ruských fosílnych palív však existuje v EÚ hlasná opozícia. Embargo presadzujú hlavne pobaltské krajiny, Poľsko a ďalšie postkomunistické štáty a tiež Francúzsko a Írsko. Nemecko, Rakúsko či Maďarsko sa však obávajú údajne ničivých vplyvov na ich vlastné hospodárstvo.

Ceny plynu v Európe v utorok klesli

Ceny zemného plynu v Európe v utorok opäť klesli, už druhýkrát v rade, a nakrátko sa dostali na najnižšiu úroveň od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Prispelo k tomu teplejšie počasie aj signály z Kremľa, že platba za palivo v rubľoch sa očakáva až na budúci mesiac.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Cena referenčného európskeho termínovaného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v priebehu obchodovania nakrátko klesla až o 12 % na 84 eur za megawatthodinu, čo bola jej najnižšia úroveň od 23. februára, deň pred ruskou inváziou. Neskôr kontrakt časť strát zmazal a o 9.52 h miestneho času v Amsterdame sa predával po 92 eur za megawatthodinu, čo bolo o 3,8 % menej ako v predchádzajúci obchodný deň. Cena jeho britského ekvivalentu sa znížila o 3,5 %.

Problémy s plynom mala Európa už pred vojnou

Trh sa zameral na plyn z Ruska, najväčšieho európskeho dodávateľa, najmä po požiadavke prezidenta Vladimira Putina minulý mesiac, aby „nepriateľské“ štáty platili za plyn v rubľoch. Podľa predbežných zistení právnikov Európskej únie (EÚ) by to bolo porušením sankcií bloku. Európa má ešte „nejaký čas“ na to, aby zaplatila za dodávky ruského plynu v rubľoch, pričom platby za aprílové dodávky sú „splatné niekedy v máji“, uviedol v pondelok (18. 4.) hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Odmietol komentovať, či niektorí zákazníci súhlasili s platbou v rubľoch alebo si zriadili účty v ruskej banke. Predpovede naznačujú, že nadpriemerné teploty v juhovýchodnej Európe sa budúci týždeň rozšíria na stred kontinentu. To by mohlo zmierniť tlak na dopyt po zemnom plyne. Európa mala už pred vojnou na Ukrajine problémy s nedostatkom plynu a súperila s Áziou o dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Spotové ceny LNG v severovýchodnej Ázii aktuálne zmierňujú blokády v regióne v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Očakáva sa, že toky ruského zemného plynu do Európy cez Ukrajinu budú v utorok pod úrovňou kapacity po tom, čo pred Veľkou nocou klesli objednávky na dodávky. Ruský energetický gigant Gazprom uviedol, že jeho dodávky sú v súlade s požiadavkami klientov.

Klesli aj ceny ropy

Ceny ropy pokračujú vo výkyvoch. Po poklese na začiatku a následnom raste v závere predchádzajúceho obchodovania ceny ropy v utorok opäť klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 113 USD za barel (159 litrov), informuje agentúra Reuters. Svedčia o tom aj dáta agentúry Bloomberg. Na ceny komodity vplývajú protichodné faktory. Na jednej strane ich nadol tlačia protipandemické opatrenia v Číne znižujúce dopyt, ako aj dohoda v rámci Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) o uvoľnení ropy zo strategických rezerv a najnovšie aj posilnenie kurzu dolára na dvojročné maximum.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Na druhej strane ich nahor posúvajú informácie o očakávaných výpadkoch ruskej ropy na trhu v dôsledku západných sankcií a momentálne opätovná politická kríza v Líbyi, v dôsledku ktorej krajina zastavila dodávky z dvoch ropných ložísk. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 8.55 h SELČ 112,75 USD (103,65 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 41 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 107,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 53 centov.

Zemný plyn je v USA najdrahší za 13 rokov

Zemný plyn v Spojených štátoch je najdrahší za viac ako 13 rokov, len od začiatku tohto roka sa jeho cena zvýšila o viac ako 100 percent, ukazujú záznamy newyorskej obchodnej burzy NYMEX. K rastu prispieva najmä vojna na Ukrajine, ktorá na celom svete zhoršila dostupnosť niektorých energetických zdrojov. Plyn v USA napriek tomu zostáva citeľne lacnejší ako v Európe.

Cena termínového kontraktu na plyn s dodaním v máji sa teraz pohybuje okolo 7,70 USD za britskú termálnu jednotku (mmBtu), čo je maximum od jesene 2008. Na začiatku roka sa pohybovala okolo 3,80 USD za mmBtu. Podľa analytikov majú na rast cien popri vojne na Ukrajine vplyv aj predpokladané nižšie teploty v USA v jarných mesiacoch.

Vplyv vojny bude dlhodobý

Cena 7,70 USD za mmBtu zhruba zodpovedá sume 26,30 USD, respektíve 24,30 eura, za megawatthodinu (MWh). Cena plynu pre európsky trh sa vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku dnes dopoludnia pohybovala okolo 92,30 eura za MWh. "Vplyv konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom bude na severoamerické trhy zemného plynu zrejme dlhodobý," upozornil David Givens zo spoločnosti Argus Media.

Viac ako dvojnásobná cena za plyn od začiatku roka prispieva k rastu inflácie, ktorá je už teraz v USA najvyššia za 40 rokov. V marci vstúpila na 8,5 percenta a prekonala aj odhady analytikov. V Európe je situácia okolo cien plynu výrazne horšia. V snahe zbaviť sa závislosti na ruskom plyne sa cena suroviny pre európsky trh začiatkom tohto marca prechodne dostala na rekordných asi 345 eur za MWh, než postupne klesla pod 100 eur. Ceny v Európe sa riadia podľa cien v TTF.

Európa začala plyn nakupovať v USA, skvapalnenie a doprava cez oceán však cenu predražujú

Oveľa viac plynu začala preto Európa nakupovať v USA, odkiaľ sa dováža v skvapalnenej forme ako LNG. Skvapalnenie a doprava cez oceán však cenu plynu výrazne predražujú. Práve dopyt po americkom plyne na účely skvapalnenia a vývozu do Európy v posledných mesiacoch zvyšuje jeho cenu. Tak ako je TTF určujúca pre ceny plynu v Európe, v USA má podobný význam terminál Henry Hub v Louisiane.

"Vývoz LNG kvôli geopolitike výrazne získal na význame. Dopyt je silný ako od výrobcov elektriny, tak od priemyselných podnikov. Úloha Spojených štátov ako vývozcu sa naďalej zvyšuje," uviedli podľa serveru CNBC analytici finančného ústavu RBC. Silný je podľa nich aj vývoz plynu z Mexika a medzi producentmi panuje disciplína.

Ťažiari aj pri cenovom raste držia produkciu pod kontrolou a objem plynu v zásobníkoch je teraz v USA zhruba o 17 percent nižší, než je päťročný priemer, poznamenal viceprezident spoločnosti OTC Global Holdings Campbell Faulkner. "Spojené štáty už teraz potenciálne začínajú vyzerať ako Európa vlani v tomto čase. Prekonávajú krátkodobé sezónne výkyvy a obracajú krivku k scenáru trvalého dopytu," dodal. Nie všetci sú ale presvedčení, že vysoké ceny plynu vydržia. Napríklad analytici finančného ústavu Citi zvýšili odhad priemernej ceny plynu v termináli Henry Hub na tento rok o 40 centov na 4,60 USD za mmBtu. To je výrazne pod súčasnou cenovou hladinou.