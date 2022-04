Policajti v Malackách zabránili katastrofe: Išlo doslova o minúty! Z uzamknutého auta vytiahli 8-mesačné dieťa

Celé sa to udialo ešte v utorok 12. apríla v Malackách. Mladá mamička bola so svojou 8-mesačnou dcérou nakúpiť v jednom z miestnych nákupných stredísk. „Po skončení nákupu svoju dcérku uložila bezpečne do autosedačky vo vozidle a šla k miestu vodiča, ale medzitým sa stalo niečo s čím nerátala. Kým obišla vozidlo, to sa samovoľne pravdepodobne elektronickou poruchou uzamklo a mladá mamička sa do vozidla nevedela nedostať, nakoľko si kľúče medzitým nechala pri svojej dcérke vo vozidle,“ informovala bratislavská polícia na sociálnej sieti.

Keďže v tom čase boli vonku extrémne vysoké teploty a ortuť teplomera atakovala hranicu 20 stupňov Celzia, išlo doslova o minúty. Mladá mamička preto musela rýchlo konať a zavolala svojmu známemu, ktorý jej mal čo najrýchlejšie doniesť náhradné kľúče od auta. Avšak, čo „čert nechcel“, zmýlil sa a doniesol nesprávne kľúče.

„Preto rýchlo privolali hliadku polície, ktorá bola na mieste vo veľmi rýchlom čase, neváhala a rozbila na vozidle zadné okno, ktoré bolo za vodičom a tým sa dostali do vozidla, odomkli a malé bábätko vyslobodili,“ ozrejmili policajti. Na tento prípad upozornili aj z dôvodu, že čoskoro tu budú teplé letné dni, kedy sa stávajú rôzne katastrofické udalosti. Preto vyzývajú ľudí, aby boli opatrní a zodpovední. „Stačí pár minút v horúcom počasí na to, aby sa organizmus dehydroval, čo môže mať vážne až fatálne následky, nakoľko v motorovom vozidle sa teplota enormne rýchlo zvyšuje,“ uzavreli.