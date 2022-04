Najbližší rok bude divoký... Analytici radia: Na TOTO sa treba pripraviť! Ceny budú rásť, no krízu nečakáme

BRATISLAVA - Táto jar mala byť iná. Epidemiologická situácia sa zlepšovala, COVID bol relatívne na ústupe, takmer všetky opatrenia sa rušili. Čakali sme, že sa my aj naša ekonomika nadýchneme vytúženej slobody. No práve o tú prišli naši susedia. Rusko zaútočilo na Ukrajinu a ekonomika utrpela ďalšiu ranu.

Istá miera inflácie síce je potrebná, no aktuálne prekročila úroveň desiatich percent, čo znamená, že tempo zdražovania sa várazne zrýchľuje. Rastú aj ceny nafty a benzínu, drahšie sú potraviny aj bývanie. Kedy sa tento rast cien zastaví? A zastaví sa vôbec? Hrozí kríza? Čo by mali ľudia robiť? Aj na tieto otázky odpovedali analytik INESS Martin Vlachynský a analytik J&T banky Stanislav Pánis.

Najbližšie roky závisia od toho, či politici skĺznu k populistickým opatreniam

Čelíme najrýchlejšiemu zdražovaniu za posledné roky. Zastaví sa niekde rast cien alebo nie? "Je to ako spýtať sa, kto budúci rok vyhrá Ligu Majstrov. Môžem vám dať odborný "tip", ale realita môže byť nakoniec úplne iná... Blízka budúcnosť (najbližšie mesiace) závisí od toho, či budú pokračovať dodávky plynu a ropy," uviedol Vlachynský. S cenovou infláciou okolo desiatich percent však musíme počítať minimálne tento rok.

Archívne VIDEO Eduard Heger: Pre čo najrýchlejšie odpojenie sa štátov EÚ od ruského plynu musíme veľmi intenzívne spolupracovať

"Vzdialenejšia budúcnosť (nasledujúce roky) zase závisí od toho, ako úspešní budú podnikatelia a investori v hľadaní náhrad za ruských obchodných partnerov. A takisto od toho, či politici skĺznu do populistických opatrení, alebo voličom dokážu vysvetliť nevyhnutnosť "vojnových" nákladov," uviedol.

Podľa Pánisa sa rast cien ako taký nezastaví vôbec. "Inflácia je prítomná v ekonomike takmer permanentne, cenová hladina klesá len raritne a krátkodobo. Celý finančný systém je nastavený na permanentnú infláciu. Centrálne banky vrátane ECB tvrdia, že nula sa rovná dva. Pod cenovou stabilitou rozumejú permanentnú dvojpercentnú infláciu. Ich hlavným cieľom je, aby ceny stále pomaly rástli. Teraz však rastú výrazne rýchlejšie ako si predstavujú. Predpokladáme, že časom sa síce tempo rastu inflácie spomalí, ale k zastaveniu nepríde. A ak áno, tak len dočasne," vysvetlil analytik.

Dnešnú krízu rozdúchava vojna

Mnohí ľudia sa boja, že opäť nastane ekonomická kríza. Najmä preto, že ešte sme sa nespamätali z COVIDU a začala sa vojna, ktorá uštedrila ekonomike ďalšiu ranu. Obavy z krízy preto vzrástli a niektorí sa dokonca obávajú, že bude porovnateľná s tou spred viac ako desiatich rokov. Podľa Vlachynského sa však situácia oproti roku 2008 v mnohých veciach líši. "Vtedy sa jednalo o kolaps niektorých finančných inštitúcií a štátnych dlhov a kríza sa šírila najmä cez finančné trhy a verejné rozpočty," vysvetľuje analytik INESS. Dnes je kríza rozdúchavaná vojnou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Najbližší rok bude divoký

"Teda tým, že jedna krajina vyrábať nedokáže a druhej sa obchodníci vyhýbajú. No sú tu aj spojitosti - najmä pokračujúce monetárne uvoľňovanie ("tlačenie peňazí"), ktoré spôsobuje prudké cenové kroky a zlá situácia verejných financií, spôsobená rozhadzovačnými politikmi," uviedol. V dlhodobom horizonte je však Vlachynský miernym optimistom. Podiel Ruska na svetovom HDP je 2 %, čo je niečo, s čím sa svet dokáže časom vysporiadať. "No najbližší rok môže byť veľmi divoký, rast cien tovarov ešte neskončil a veľa podnikov nebude za tejto situácie schopných rovnakým tempom zvyšovať mzdy," uviedol.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images, Štatistický úrad SR

Hovorí sa aj o tom, že by mali klesať ceny bytov a domov, ktoré sú teraz na maximách a pravidelne každý mesiac, rok rastú. Keďže niektorí odborníci spomínajú aj hypotekárnu bublinu, ktorá bola charakteristická pre krízu z roku 2008. Budú ceny bytov klesať? "Pri tak obrovskom štrukturálnom previse dopytu nad ponukou bývania a pomalosti výstavby pre veľkú byrokraciu nepredpokladám, že by mohlo, predovšetkým vo veľkých mestách prísť k zásadnému poklesu cien. A to napriek určitému rastu úrokových sadzieb úverov," uviedol Pánis.

Ekonomickú krízu nepredpokladáme

Podľa Pánisa v základnom scenári nepredpokladajú ekonomickú krízu porovnateľnú s finančnou krízou spred vyše dekády. "Prichádzajúce makrodáta ukazujú pomerne silnú odolnosť americkej a aj svetovej ekonomiky voči protivetrom ponukového komoditného šoku, začiatku cyklu sprísňovania menovej politiky či voči geopolitickej neistote," uviedol s tým, že ani rôzne predstihové trhové indikátory nevykazujú vysokú pravdepodobnosť kontrakcie HDP v USA a už vôbec nie toho celosvetového. "Hoci EÚ možno pre vysoké energetické bremeno aj v dôsledku naivnej zelenej politiky padne do krátkej technickej recesie."

Predpoklad je, že globálna ekonomika ako celok by mala ďalej pokračovať v raste, hoci pomalším tempom ako sa očakávalo. "Spotrebiteľ bude síce trpieť pre vysokú infláciu, na druhej strane bude ochotný rozpúšťať úspory, ktoré budú tvoriť vankúš zdražovania. Spotrebu by malo podporovať aj ďalšie zlepšovanie sa trhu práce, pričom biznis aktivita je naďalej silná s nízkym dlhovým bremenom firiem a obnovuje sa aj sektor služieb s odznievaním koronavírusu," ozrejmil Pánis.

Jednoduché rady nie sú, no nenechajte sa vystrašiť

Na čo sa je teda potrebné pripraviť? Základom je nepodliehať panike a pokiaľ je to možné, šetriť si. "Jednoduché rady nie sú, ale vyberiem aspoň jednu: Treba sa pripraviť na výrazný nárast cien energií aj v domácnostiach (podnikatelia to už vedia pár mesiacov...). Trhové ceny, ktoré vidíme dnes, sa začnú na účtoch domácností objavovať až v nasledujúcich mesiacoch, resp. budúci rok. Ak si práve rátate potenciálnu investíciu do zateplenia, zmeny vykurovania, úspornejších spotrebičov a podobne, nedosaďte si tam ceny energií, ktoré platíte dnes, ale podstatne vyššie," zhodnotil Vlachynský.

Podľa Pánisa je základom nenechať sa vystrašiť rôznymi často aj apokalyptickými projekciami. "Spravidla sa nenaplnia, koniec sveta predsa nenastáva každý druhý deň. Väčšinu času je svetová aj slovenský ekonomika v raste, ktorý je prerušený spravidla krátkymi recesiami," uviedol.