Ďalšie veľké zdražovanie: Jedna z najväčších bánk razantne dvihla úrokové sadzby! Takto sa zmenia ceny hypoték

Zdražovanie nedávno opäť oznámila ČSOB banka, ktorá doteraz mala jedny z najnižších úrokových sadzieb v rámci všetkých bánk. Aj keď doteraz išlo viac-menej len o kozmetické úpravy s 0,2 percentuálnym navýšením, najnovšie zdražovanie už je razantnejšie. A to najmä pri dlhoročných fixáciách, ktoré sú u klientov bánk žiadajúcich o pôžičku mimoriadne obľúbené. Pomocou nich si tak výhodné úrokové sadzby vedia zabezpečiť aj na 10 či 20 rokov.

Kým donedávna ponúkali fixáciu na 10 rokov vo výške 0,99 percenta, po novom sa 10.ročná fixácia začína na hodnote 2,25 percenta. V prípade 15-ročnej fixácie ide o navýšenie na 2.45 percenta a v prípade 20-ročnej fixácie na 2,75 percenta. Všetky fixácie stúpli o zhruba 0,8 percenta. Zmeny sú platné od 15. apríla. "Pri 10 ročnej fixácii začínala banka s viac ako 12% podielom úverov na trhu rok so sadzbou 0,99%, no postupnými úpravami sa úroky navýšili už na 2,25%. Zmena v splátke sa tak oproti pôvodným (februárovým) sadzbám navýšila pri 100 000 € hypotéke s 20 ročnou splatnosťou zo sumy 459,45 eur na aktuálnych 517,81 eur čo robí mesačný rozdiel v splátke 58,36 eur a rozdiel v preplatení po 10 rokoch, teda na konci fixácie je viac ako 10 000 eur," upozornil výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš.

Dôvodov je viacero

Podľa hovorkyne ČSOB banky Anny Jamborovej je dôvodom zvyšovania úrokových sadzieb prudká inflácia, ale aj očakávané zvyšovanie sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky či aktuálny rast ceny zdrojov pre banku na trhu. „Teda ceny peňazí, ktoré si banka požičiava, aby mohla ďalej požičiavať. Ako príklad si môžeme vybrať 5-ročné eurové úrokové swapy. Teda 5-ročné sadzby na medzibankovom finančnom trhu. Kým zhruba pred rokom boli zhruba 25 bodov pod nulou, tak dnes sa naopak blížia k úrovni 1,25%. To predstavuje rozdiel asi 150 bodov. Len od začiatku roka ide o rast viac ako 100 bodov,“ vysvetlila Jamborová.

Ako dodala, rast ceny peňazí na trhu môžeme dobre vidieť aj na úročení štátneho dlhu. Ten pri predaji 14-ročných štátnych dlhopisov v polovici novembra 2021 akceptoval výnos do splatnosti zhruba 0,37%, zatiaľ čo v druhej polovici marca to bolo už 1,67%. To, ako sa bude situácia s úrokovými sadzbami vyvíjať, si však nedovolila odhadnúť. „Vzhľadom na vyššie spomínané ekonomické ukazovatele by klienti mali byť pripravení na to, že sadzby môžu postupne rásť na úroveň viac korelujúcu s kľúčovými ekonomickými ukazovateľmi. Preto klientom už dlhodobo odporúčame využiť skôr dlhšie fixácie na hypotékach a zaistiť si, že sa ich mesačné splátky nebudú meniť ani pri prípadných ďalších zmenách úrokov smerom nahor,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že hypotéky budú pre ľudí naďalej dostupné.

Poukázala na to, že od roku 2016 sa úrokové sadzby znížili z priemerných 2,5 percenta na asi percento. Tým sa Slovensko stalo krajinou s jednými z najlacnejších hypoték v Európskej únii. „Aktuálne sa vplyvom prudkej inflácie, očakávaného zvyšovania sadzieb ECB a spomínaného výrazného rastu ceny zdrojov na trhu dostávajú na úroveň, ktorá viac kopíruje iné ekonomické ukazovatele. Ceny nehnuteľností na Slovensku sú hnané silným dopytom obyvateľstva a nízkou ponukou na trhu,“ uzavrela Jamborová.

Možné zdražovanie aj v ďalších bankách

Ďalšie zdražovanie však nevylučujú ani iné veľké slovenské banky. Podľa analytikov VÚB banky Zdena Štefanidesa a Michala Lehutu Slovensko čaká ešte niekoľko kôl mierneho zvyšovania úrokových sadzieb. Očakávajú, že dlhodobé fixácie aspoň na desať rokov sa môžu v blízkej budúcnosti dostať cez 2,5 percenta a neskôr aj viac. „Hypotéky budú stále dostupné, lebo pri ich získavaní sa pravidlá nastavené NBS nemenili. Taktiež dopyt po nehnuteľnostiach stále prevláda nad ponukou. Keby Vás to zaujímalo, posielam aj najnovší mesačník našich analytikov, kde rozoberali aj túto tému,“ ozrejmil PR manažér VÚB banky Dominik Miša.

Tatra banka upozornila, že naposledy zvyšovali úrokové sadzby k 7. aprílu tohto roku. Napríklad, 10-ročnú fixáciu ponúkali s úrokom 1,89 percenta, oproti cenám na začiatku roka sa zvýšili o 0,3 percenta. Avšak, podľa PR manažérky banky Nadeždy Palušovej nevylučujú, že dôjde k ďalšiemu nárastu úrokových sadzieb, a to s ohľadom na rastúce refinančné náklady. Ako vysvetlila, vývoj sadzieb na bývanie do značnej miery odzrkadľuje vývoj na finančných trhoch. Aj z toho dôvodu počítajú vo svojej prognóze so zvýšením sadzieb Európskou centrálnou bankou do konca roka o 50 bázických bodov. Jeden bázický bod predstavuje stotinu percentuálneho bodu.

„Tento nárast sa už premietol do rastu dlhších sadzieb. Pod vplyvom vysokej inflácie a očakávaní trhu, že ECB bude konať razantnejšie, ako sme doteraz očakávali, sa však swapové eurové sadzby na 5 a 10 ročných fixáciách za posledný mesiac zvýšili o 0,7 a 0,8 percentuálneho boda. Sadzby na finančných trhoch ostali ukotvené na vyšších úrovniach aj po poslednom zasadnutí ECB. Dá sa preto očakávať, že v najbližších týždňoch sa rast úrokov premietne aj do klientskych sadzieb,“ konštatovala Palušová, podľa ktorej je mimoriadne zložité v súčasnom turbulentnom období odhadnúť kedy, kde a ako sa rast úrokových sadzieb zastaví.

Avšak, aj napriek výraznejšiemu nárastu úrokových sadzieb budú na Slovensku naďalej jedny z najlacnejších hypoték v rámci regiónu V4. „V prípade dostupnosti bývania, ako pomeru splátky úveru na bývanie voči mesačnému rodinnému príjmu, evidujeme zhoršovanie už posledné dva roky. Rast miezd s poklesom úrokových sadzieb úverov na bývanie nedokázali vykompenzovať rast cien nehnuteľností. Vďaka nedávnemu nárastu sadzieb bude trend zhoršovania dostupnosti pravdepodobne ďalej pokračovať,“ uzavrela Palušová.

Nedávno zdražovanie ohlásila aj najväčšia slovenská banka Slovenská sporiteľňa. Tá v prípade 10-ročnej fixácie dvihla ceny z 1,69 percenta na 2,29 percenta. „Oproti sadzbám, ktoré banka ponúkala pred prvým navýšením sa zmenila splátka pri výške 100 tisíc so splatnosťou 20 rokov o 51,31 eur. Žiadatelia o úvery tak oproti pôvodnej sadzbe preplatia úver po 10 rokoch o sumu 8882,11 eur,“ upozornil výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš.