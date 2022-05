Ďalšie zdražovanie pohonných hmôt?! Analytička nemá pre ľudí dobré správy: Pripraviť sa treba na TOTO

Situácia na slovenskom trhu s čiernym zlatom je napätá. Veď od začiatku vojny na Ukrajine stúpli ceny pohonných hmôt do astronomických výšin, o ktorých sme donedávna ani nesnívali. Následne sa v polovici apríla ceny nafty a benzínu stabilizovali ba čo viac, aj klesli. Na to upozorňuje aj analytička 365.bank Jana Glasová.

„Podľa údajov Štatistického úradu SR za 16. tohtoročný týždeň, sa ceny benzínu na týždennej báze takmer nezmenili. V predchádzajúcich dvoch týždňoch dochádzalo na našich pumpách k poklesu cien, čo odzrkadľovalo zlacňovanie ropy na svetovom trhu. To sa už ale zastavilo a zastavil sa teda aj pokles cien benzínu na pumpách. Liter 95-oktánového benzínu sa tak minulý týždeň predával za cenu 1,698 eur a cena 98-oktánového benzínu dosiahla 1,887 eur za liter. K nárastu ceny ale došlo v prípade nafty, ktorá si na týždennej báze pripísala 1,5 % na úroveň 1,711 eur za liter. Nafta je tak už drahšia ako benzín,“ poukázala na prax posledných dní.

Ako dodala, dôvod, prečo ceny pohonných hmôt po krátkom poklese klesli, je prostý – a to obavy z obmedzenia dodávky ropy z Ruska, na ktorej sme závislí. Podľa Glasovej sa cena barelu ropy Brent minulý týždeň pohybovala od 107 do 113 dolárov za barel. Okrem toho ceny nahor tlačilo aj rozhodnutie Ruska o zastavení dodávok plynu do Poľska a Bulharska. A práve tento rok zvýšil už aj tak veľkú neistotu na trhoch.

Ďalšie zdražovanie?!

„K výraznejšiemu zdražovaniu ropy ale nedošlo, keďže to je brzdené zlou pandemickou situáciou v Číne, čo vyvoláva obavy z klesajúceho dopytu. Vzhľadom na mierny rast cien ropy, ku ktorému začalo dochádzať pred Veľkou nocou, očakávame, že ceny na našich pumpách môžu v ďalšom týždni zostať nezmenené alebo aj mierne vzrásť. Ďalší vývoj na ropnom trhu bude ale závisieť hlavne od toho či EÚ zavedie aj sankcie, ktoré by sa týkali dovozu ruskej ropy,“ upozornila Glasová. Poukázala aj na to, že v medziročnom porovnaní je cena benzínu drahšia o zhruba 24 percent oproti rovnakému obdobiu minulý rok a v prípade nafty to je dokonca takmer o polovicu viac.

Na to, že zrejme dôjde k ďalšiemu zdražovaniu, prednedávnom upozornil aj analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. V tom, či sa situácia zlepší, je však analytik skeptický. Podľa jeho slov nie je momentálne možné predpovedať akékoľvek zlepšenie situácie. Pre ľudí však má aj ďalšie zlé správy. Očakáva totiž ďalšie zdražovanie, a to už čoskoro. "V najbližších dvoch týždňoch nastane zvýšenie priemerných cien o približne 3 centy za liter," uzavrel.