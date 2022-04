ROZHOVOR s analytikom: Ekonomický úder sa nikdy dopredu nehlási! Nerobme však paniku a nestrašme ľudí krízou

Podľa prieskumu Ako sa máte, Slovensko" ľudia aktuálne pociťujú najväčšie obavy z rastúcich cien energií a inflácie (88,7 %). Mierne však narástli obavy z ekonomickej krízy zapríčinenej vojnou (zo 77,5 % na 83,6 %).

Čo sa v rozhovore dozviete?

či hrozí ekonomická kríza porovnateľná s tou spred vyše desiatich rokov a či vôbec nejaká kríza hrozí

či bude zdražovanie a rast cien pokračovať

ako je to s cenami nehnuteľností

na čo sa treba pripraviť

čo analytik odporúča ľuďom

Aktuálne nám rastie inflácia, ceny nafty a benzínu rastú, potraviny zdraželi... Kedy sa tento rast cien zastaví, resp. zastaví sa vôbec?

Niekoľko rokov ceny na Slovensku stúpali miernejším tempom len o pár percent. No tlačenie peňazí, narušenie obchodno-dodávateľského reťazca počas pandémie a v súčasnosti aj vojna na Ukrajine sa podpísali pod vyšší rast cien. Súčasný rast cien sa dal očakávať, pretože do výpočtu inflácie sa pretavil rast cien tepla, potravín a pohonných hmôt. Stúpajúce ceny budú pravdepodobne pokračovať počas celého roka. Pre Slovensko je teraz dôležité vyriešiť hlavne otázku dovozu plynu a ropy z Ruska. Dôležité je aj ukončenie vojny na Ukrajine, aby Ukrajina mohla osiať obilninami čo najväčšie plochy.

Archívne VIDEO Nedostatok potravín ľuďom na Slovensku nehrozí, ubezpečuje premiér

Hrozí ekonomická kríza porovnateľná s rokom 2008/2009? Niektorí odborníci začínajú spomínať aj hypotekárnu bublinu, aj keď vieme, čo to spôsobilo pred vyše desiatimi rokmi.

Situácia je iná ako v roku 2008/2009. Je pravda, že ceny nehnuteľností v poslednom období vystrelili do výšin, no je to spôsobené aj tým, že dopyt po nehnuteľnostiach je stále vysoký a nových bytov je stále málo. Ceny neklesli ani počas pandémie, kedy bolo veľa bytov aj prázdnych z dôvodu zákazu cestovania a práce z domu. Realitný trh napriek pandemickej situácii ostal celkovo stabilný. Aktuálne veľa bytov zaplnili ľudia z Ukrajiny a je predpoklad, že veľa z nich si nájde prácu na Slovensku a aj oni budú potrebovať vlastné bývanie.

Resp. hrozí vôbec nejaká ekonomická kríza, ak áno, aká veľká bude? Ešte sme sa poriadne nedostali z COVIDU a teraz prišla vojna.

Myslím si, že v súčasnosti je prehnané hovoriť o začínajúcej ekonomickej kríze a zbytočne tak strašiť ľudí a vytvárať paniku. Svetovej ekonomike sa darí a dokázala absorbovať aj pandémiu. Nezamestnanosť vo svete je na nízkej úrovni a dokonca Americká centrálna banka bude zvyšovať úrokové sadzby, pretože verí v silu americkej ekonomiky.

Hovorí sa aj o tom, že by mali klesať ceny bytov a domov, ktoré sú teraz na maximách a pravidelne každý mesiac, rok rastú. Budú klesať?

Nemáme krištáľovú guľu, aby sme dokázali skonštatovať, že ceny realít sú teraz na maximách. Ďalší vývoj nám určí dopyt a ponuka. A kým sa dopyt nezníži alebo ponuka prudko nerozšíri, ceny nehnuteľností nemusia klesať. Súhlasím však s tvrdením, že ponukové ceny niektorých prestrelených nehnuteľností môžu ísť nižšie.

Čo by ste ľuďom odporučili, resp. čo nám v najbližších dňoch hrozí, na čo sa treba pripraviť, ak sa niekto obáva krízy?

Ekonomika sa vyvíja v cykloch a ak príde ekonomický úder, treba počítať s tým, že sa nám nikdy neohlási dopredu. Žijeme vo svete peňazí, za ktoré si dokážeme kúpiť prakticky čokoľvek, preto by sme mali byť na krízu pripravení neustále. Potrebujeme dobre plánovať vlastné výdavky aj investície. Aj keď sa obzrieme do minulosti, ľudia si odjakživa robili zásoby na horšie časy. Vedeli, že budú dobré roky, ale prídu aj zlé, na ktoré musia byť pripravení, preto mali komory a pivnice plné zásob. Dnes je situácia iná v tom, že sme zvyknutí na prídel peňazí, za ktoré si kupujeme zásoby denne. No treba myslieť na to, čo sa stane, ak vám niekto zatvorí kohútik s peniazmi a ako dlho vydrží váš účet bez dotácie. Pravdou je, že veľa ľudí to vydrží veľmi krátko, preto by sme mali byť obozretní v každom čase.

Niekto dokáže fungovať aj v horších časoch s menším množstvom peňazí, iný sa potrebuje zásobiť oveľa viac. Odporúčam sa pozrieť do svojej peňaženky, na stav účtu a urobiť si poriadok v mesačných príjmoch a výdavkoch. Je množstvo príležitostí, kde všade ľudia vedia ušetriť, stačí sa lepšie pozrieť, za čo všetko míňame, kedy vyhadzujeme peniaze do vzduchu. Dôležité je tiež nepodceniť svoje schopnosti pri úveroch, zbytočne sa nepreúverovať a myslieť na to, že požičané peniaze budeme musieť vrátiť.