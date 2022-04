Úrokové sadzby opäť narástli: Čakajú nás historické maximá? Analytik to povedal jasne, na TOTO sa treba pripraviť!

BRATISLAVA – Od vojny na Ukrajine sa toho veľa zmenilo a svet už nie je taký, aký bol doteraz. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu však vo veľkom všetko zdražuje, výnimkou nie sú ani hypotéky. Veď za posledné týždne stúpli úrokové sadzby už dvakrát. Podľa analytika však je pekným dňom už koniec a vyzerá to tak, že ceny ešte porastú. Otázkou však je, do akých výšin.

Vojna na Ukrajine so sebou priniesla vlnu zdražovania, a to nielen potravín, ale aj iných záležitostí. Zdražovanie sa týka aj hypoték, konkrétne úrokových sadzieb, ktoré sú jasnou súčasťou bankami poskytnutých pôžičiek. Najväčšie banky na Slovensku ešte vo februári ohlásili prvé dvíhanie úrokových sadzieb. Po väčšinou išlo o nárast o 0,2 percenta. Ako prvá lastovička, ktorá ohlásila zdražovanie, bola VÚB banka, a to ešte 28. januára. Netrvalo dlho, a postupne sa pridali aj ďalšie banky. „Niektoré s informáciou prišli v dostatočnom predstihu, aby klienti, ktorí o úver žiadajú, mali čas na zareagovanie. Iní to zase oznámili svojim zamestnancom iba pár hodín pred tým, ako k takémuto rozhodnutiu prišlo,“ ozrejmil výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš.

V súčasnosti majú banky za sebou už aj druhú vlnu dvíhania úrokových sadzieb o ďalších 0,2 percenta. Avšak, prvé výrazné zvyšovanie úrokových sadzieb už spravila Unicredit bank. Tá pri trojročnej fixácii dvihla úroky od 10. apríla o 0,8 percenta. V prípade 10-ročnej fixácie to je o 0,7 percenta. O 0,8 percenta dvihla úrokové sadzby v prípade všetkých druhoch fixácii pri bezúčelovom úvere. „Aktuálne neexistuje na našom trhu banka, ktorá by svoje úroky ešte neprehodnotila. Banky si uvedomujú, že je to ich príležitosť priviesť maržu po dlhšom čase na zmysluplnejšiu hodnotu. Risk manažéri hovoria o konci uleteného obdobia, ktoré spôsobovalo iba problémy, a to častým refinancovaním. Ako sa však zachovajú banky v prípade, že Európska centrálna banka zdvihne sadzby v priebehu roka niekoľko krát, je teda otázne,“ konštatoval Dobiš.

Príklad – ak by si mladý človek zobral hypotéku vo výške 100-tisíc eur na 20 rokov s 5-ročnou fixáciou, platil by mesačne 486,70 eur, v prípade 10-ročnej fixácie by to bolo 500,69 eur. Rozdiely tak nie sú obrovské a skôr prajú tým žiadateľom, ktorí sa chcú „poistiť“ na dlhšie časové obdobie. Podľa Dobiša však zvyšovanie úrokových sadzieb nemá nič spoločné s vojnou na Ukrajine, ani pandémiou koronavírusu, ktorá tu bola uplynulé dva roky. „Ide skôr o rozhodnutie konkrétnych komerčných bánk. Je to skôr spojené s tým, že aj bankám narástli náklady spojené s požičiavaním dlhodobých peňazí klientov a predovšetkým nízka maržovosť, ktorá bola v posledných rokoch pre banky takmer nulová,“ vysvetlil Dobiš.

Jasné slová Kažimíra

To, že nás čaká ešte ďalšie zdražovanie a zvyšovanie úrokových sadzieb, povedal pred časom aj guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. A to z dôvodu, že pre rastúcu infláciu dvihne kľúčové úroky aj Európska centrálna banka. Kažimír pred časom konštatoval, že sa tak začne diať koncom tohto roka. Čo nás však čaká, je podľa šéfa Finančného kompasu ťažké predpovedať. A to najmä z dôvodu, že sa úrokové sadzby menia doslova každým dňom. Avšak, napriek tomu si myslí, že vzhľadom na posledný vývoj nás koncom roka čakajú úrokové sadzby začínajúce číslom 2.

Napríklad, v Českej republike sa údajne majú úrokové sadzby dvihnúť až na 4,5 percenta. „Dokonca aj viac. V Českej republike sa rozhodla pristúpiť centrálna banka k vysokej inflácii tak, že navýšila základnú sadzbu od ktorej sa odvíjajú aj úrokové sadzby konkrétnych bánk. Naša centrálna banka zatiaľ sadzby nemenila, v prípade navýšenia hovoríme o zdražení, ktoré spôsobili konkrétne komerčné banky na našom trhu. Nemyslím si však, že sadzby v bankách, ktoré u nás pôsobia nepôjdu českou cestou. Len pre porovnanie splátka pri 100 tisícovej hypotéke s 10 ročnou fixáciou a splatnosťou 20 rokov je vo výške 659,40€,“ ozrejmil Dobiš.

Vyššie úrokové sadzby však nie sú jediný problém, ktorý musia v súčasnosti riešiť najmä mladí ľudia, Ak sa totiž chcú presťahovať do vlastného, musia si nájsť aj vhodnú nehnuteľnosti. Aj tu však rapídne narástla cena za posledný rok. Kým niektoré novopostavené domy v satelitných obciach pri Bratislave vedeli záujemcovia kúpiť aj za zhruba 150-tisíc eur, v súčasnosti je cena takmer dvojnásobne vyššia. Developeri tak reagujú aj na drahšie materiály, v poslednom období stúpla najmä cena dreva, ocele a kovov.

Môže sa tak ľahko stať, že vlastné nehnuteľnosti budú pre mladých nedostupné. To, či si však budú môcť mladí ľudia dovoliť vlastné bývanie, závisí skôr od regionálnych rozdielov. V prípade mesačného čistého príjmu vo výške 1000 eur je však maximálny limit na hypotéku 96-tisíc eur. Maximálna výška úveru sa totiž počíta ako osemnásobok priemerného ročného platu. „Či a čo za to dokážete kúpiť je skôr otázka na ponuku, ktorá je na trhu s nehnuteľnosťami. Musím však skonštatovať, že možnosti sú veľmi obmedzené,“ konštatoval Dobiš. Ľuďom by preto na záver odporučil kvalitne si preveriť nehnuteľnosť, ktorú si chcú kúpiť a pri výbere fixácie volil skôr tie na dlhšie časové obdobie, teda aspoň na 10 rokov.