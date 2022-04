Medzi slovenskými deťmi koluje nebezpečná výzva: Úmyselné otravy bežným liekom! TOTO robí s telom

Výzva nie je novinkou a prvýkrát sme sa s ňou mohli stretnúť už v roku 2015, kedy bola takzvaná „Paracetamol Challenge“ medzi mladými ľuďmi veľmi populárna. Mnohí preto skúšali, koľko tabletiek môžu požiť a neskôr sa so svojimi skúsenosťami delili s kamarátmi a sledovateľmi na sociálnych sieťach. Tento hrozivý, no rozšírení trend si vo svete vyžiadal niekoľko obetí.

Galéria fotiek (6) Národný ústav detských chorôb v Bratislave

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Výzva má zažívať v týchto dňoch návrat. Národný ústav detských chorôb koncom marca informoval o hospitalizácii štyroch pacientov v priebehu jedného týždňa, ktorí boli úmyselne intoxikovaní liekmi s účinnou látkou paracetamol. "Intoxikácia paracetamolom je nebezpečná v tom, že v úvode nemusia byť prítomné žiadne symptómy, k ich rozvoju môže prísť až po 24 hodinách, čo už je moment, kedy pečeň môže byť natrvalo poškodená,“ uviedli vtedy. Podľa ich slov úmyselné intoxikácie liekmi, prípadne v kombinácii s inými látkami, majú vo všeobecnosti stúpajúcu tendenciu a sledujú ich už u detí od 12 rokov, ktoré ich užijú s úmyslom ublížiť si.

Dosať sa k paracetamolu pritom vôbec nie je problém. Nachádza sa v mnohých voľnopredajných liekoch a je dosť možné, že vo svojej domácej lekárničky máte tabletky s jeho obsahom aj vy. Bežne sa využívajú na tlmenie bolesti či teploty.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Otrava môže nastať rýchlo a ľahko

To, ako paracetamol funguje a čo sa deje v našom tele pri otrave bližšie vysvetľuje projekt Očami farmácie. „Po užití sa dostáva do metabolizmu v pečeni, kde sa riadi heslom ´Dobrý sluha, ale zlý pán.´ Pokiaľ sa užíva v bezpečných dávkovacích schémach, tlmí bolesť a teplotu a pre naše telo nepredstavuje problém,“ uvádza sa na stránke. „Jeho metabolizmus v pečeni by sme mohli prirovnať k návšteve klubu- 95 percent návštevníkov (metabolitov) sa tu správa slušne a pre naše telo prospešne. Zvyšných 5 percent návštevníkov je však problém. Ide o metabolit N-acetyl-p-benzochinónimín (skrátene NAPQI), ktorý je toxický pre pečeň. Našťastie pre tohto ´klubového záškodníka´existuje vyhadzovač. Volá sa glutatión a je schopný všetkých toxickým návštevníkov zneškodniť a z klubu vyhodiť,“ vysvetlili.

Galéria fotiek (6) Zdroj: thinkstock.com

Problém však nastáva vtedy, ak užijeme nadmerné množstvo tejto látky. „Predstavte si, že takíto záškodníci v klube stále pribúdajú. Vyhadzovač ich nebude stíhať z klubu vyhadzovať a oni sa budú v pečeni postupne hromadiť. Presne ako vtedy, keď sa niekto rozhodne prekročiť bezpečné dávkovanie paracetamolu,“ vysvetlili.

Výsledkom je otrava paracemalom. Tá môže pritom nastať relatívne ľahko, stačí na to 8-15 gramov tejto látky, a to v závislosti od hmotnosti človeka. „Človeku otrávenému paracetamolom sa však stále dá pomôcť, a to využitím jeho účinného „protijedu“ - acetylcysteínu. Ten v našom klube plnom záškodníkov predstavuje výpomoc pre vyhadzovača (glutatión). Dodáva mu potrebné prostriedky na zneškodnenie (SH-skupiny) a zabráni mu tak rýchlo sa unaviť,“ vysvetlil. Konať však treba rýchlo, najlepšie do 8 hodín, čo je však často skôr, ako sa vôbec objavia prvé príznaky otravy.

Galéria fotiek (6) Ilustračné foto

Zdroj: SITA

Otrava paracetamolom však nemusí byť iba výsledok nejakej výzvy. Môže k nej dôjsť aj úplne neúmyselne. V súčasnosti u nás existuje viac ako 70 registrovaných voľnopredajných liekov s paracetamolom. „Stačí kombinácia rôznych liekových foriem, napríklad tabletového paracetamolu s horúcim nápojom pri chrípke a nachladnutí a otravu paracetamolom si môžeme vyvolať aj z pohodlia domova. Preto treba takéto prípravok kombinovať veľmi opatrne!,“ upozornili.