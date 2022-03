Naďalej je medzi nami: Omikronu ešte zďaleka neodzvonilo! Pacienti ho znášajú horšie, nové poznatky Kulkovského

BRATISLAVA – Na Slovensko prichádza jar, otepľuje sa, čo by mohlo značiť definitívny koniec koronavírusu. Napriek tomu to však vyzerá na novú jarnú vlnu, vzhľadom na mierne rastúce čísla pozitívne testovaných pacientov. Aj keď pre mnohých je vplyvom posledných udalostí koronavírus minulosťou, pandémia ešte neskončila. Primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský upozorňuje na problémy, ktoré nás v najbližšom období môžu stretnúť.

Koronavírus sa pre vojnu na Ukrajine odsunul na druhú koľaj, no neznamená to, že zo Slovenska a Európy sa úplne vytratiť. Ba naopak, posledné dni je badať možné zhoršenie situácie a náznaky istej jarnej minivlny. Na to, že koronavírus z našich životov nevymizol, upozorňuje aj primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský. Podľa jeho slov sú v tejto téme slová zbytočné a poukázal na viaceré postrehy posledných dní.

„Pre mnohých už pandémia skončila, nedodržiavajú ani to minimum opatrení, ktoré sú i naďalej platné. Len pripomeniem, že denne máme okolo 10000 nových pozitívnych, v nemocniciach je cez 2000 pacientov a každý deň ich niekoľko zomrie. Očkovanie sa už viac-menej zastavilo. Len pre poriadok, prvú dávku včera dostalo na Slovensku 81 ľudí,“ upozornil Kulkovský na sociálnej sieti. Ako dodal, v súčasnosti na Slovensku prevláda variant omikron, ktorý má vo väčšine prípadov ľahší priebeh, ako predošlé varianty, najmä alfa či delta. No napriek tomu sa mnohí pacienti priznali, že ochorenie znášajú horšie, ako pri delte. A to pre silné bolesti hlavy, horúčky, kašeľ, únavu, bolesti kĺbov a svalov či nevýkonnosť.

Bolesť hrdla a teplota? COVID

Poukázal aj na to, že ak ľudí škriabe v hrdle a majú teploty, je vysoko pravdepodobné, že ich telo bojuje s koronavírusom. „Pri domácom antigénovom testovaní si robte výter z hrdla a nie z nosa. Máme opakovanú skúsenosť, že výsledok je takto presnejší a istejší. Platí to pre prípad, že klinické ťažkosti pre covid svedčia, no výter z nosa je negatívny,“ odporučil lekár. A aj keď pacienti ukončia 5-dňovú nariadenú karanténu, neznamená to, že už nie sú infekční – častokrát je opak pravdou. Aj z toho dôvodu vysoko odporúča ľuďom, aby v interiéri, ale aj exteriéri nosili respirátory ešte niekoľko dní po skončení karantény. Okrem toho je podľa Kulkovského vysoko nezodpovedné, aby pacienti krátko po prekonaní koronavírusu organizovali oslavy, alebo sa nejakých zúčastnili.

„Reinfekcie aj v priebehu pár týždňov po prekonaní covidu sú pomerne časté. Naďalej platí, že vás pred nakazením sa omikronom neochráni ani plné očkovanie, 3 dávky vás ale bezpečne chránia pred hospitalizáciou pre ťažkú covid pneumóniu. Keď ste pozitívni a patríte do rizikovej skupiny, žiadajte svojho lekára o predpis antivirotika - Lagevrio. Podávanie monoklonálnych protilátok nemá pri omikron vlne zmysel. Užívajte vitamíny C, D, B-skupiny, zinok, vhodný je tiež napríklad imunoglukán. Pri teplote striedať paracetamol, ibuprofen a metamistad,“ odporučil Kulkovský.

Aj keď o ňom stále nehovoríme, naďalej je medzi nami - Covid-19 Slová sú zbytočné, poďme rovno k niekoľkým... Posted by Milan Kulkovsky blog on Wednesday, March 23, 2022

Na záver uviedol, že čoraz viac pacientov bude v nemocniciach hospitalizovaných „s covidom“ a nie „na covid“. A to z dôvodu, že sa im zhorší stav chronických ochorení, aj keď doteraz boli stabilizovaní. A tým pádom nebudú hlavným problémom následky koronavírusu ako zápal pľúc, ale práve zhoršenie stavu už liečených ochorení. „Za predpokladaným vzostupom nových prípadov nebude utečenecká vlna, ale nový subvariant BA.2, ktorý bude čoskoro v prevahe, keďže je infekčnejší. Zatiaľ platí, že s vyššou infekčnosťou prichádza ľahší priebeh, a to je dobrá správa. Pri BA.2 je zároveň účinnejšia ochrana navodená treťou dávkou vakcíny,“ uzavrel.