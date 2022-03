Robert Fico: Najlepším riešením pre koalíciu by bol dobrovoľný odchod Mikulca

BRATISLAVA - Koalícia musí vo funkcii trpieť ministra, ktorého tam jej členovia nechcú. Najlepším riešením pre vládnu väčšinu by bol dobrovoľný odchod Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v úvode mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu Mikulca z funkcie. Ministra vnútra vyzval k zváženiu, či je jeho zotrvanie vo funkcii dobré pre SR.

"Nezaujíma nás, ako to vnímate vo vládnej koalícii. Nezaujímajú nás ani vaše osobné subjektívne pocity. Nás zaujíma, ako je Slovensko vnímané. Preto si myslíme, že by ste mali odstúpiť kvôli Slovenskej republike, kvôli dobrému mena Slovenska v zahraničí," zdôraznil Fico. Ak členovia koalície trpia niektorého ministra vo funkcii, ide podľa neho o rozvrat koalície. Odvoláva sa na "neformálne rozhovory na chodbách", v ktorých sa aj vládni poslanci mali vyjadriť, že už majú Mikulca dosť, no nemôžu nič urobiť.

Kritika celého OĽANO

Mikulcovi by chcel podľa vlastných slov vyčítať stranícky klientelizmus, no nemôže, pretože "OĽANO ani strana nie je". Namieta fungovanie hnutia, bez štruktúr či sídla strany. "Budem hovoriť o premiérskom klientelizme. Strana nie ste, tak si tie kšefty vybavujete individuálne," podotkol a pripomenul napríklad aj kauzu nákupu antigénových testov od firmy blízkej vtedajšiemu premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO).

Okrem morálnych zlyhaní Mikulcovi vyčíta aj tie odborné. Poukázal na kapacity v štáte, štruktúry a personál, ktorý sa mohol využiť pri utečeneckej kríze. Namieta, že miesto toho rezort vnútra uzavrel zmluvy so súkromnými firmami aj pri zabezpečení obedov.

Fico verí, že opoziční poslanci budú mať dostatok priestoru v rámci diskusie na predloženie analýzy dokumentov. Majú preukázať, že zmluvy uzatvorené rezortom vnútra nemajú opodstatnenie.