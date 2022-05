Predseda KDH Majerský: Najbližšie dni ukážu, či to vláda ešte bude schopná ťahať

Galéria fotiek (1) Milan Majerský

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Najbližšie dni ukážu, či to bude aktuálna vláda schopná ťahať ďalej a eventuálne dovládnuť do konca riadneho volebného obdobia. Povedal to predseda mimoparlamentného KDH a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Očakáva, že jasnejšie to bude po zasadnutí koaličnej rady. Reagoval tak na neudelenie súhlasu parlamentom s väzobným stíhaním lídra Smeru-SD Roberta Fica.