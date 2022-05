Zatvárať Fica na dva týždne nie je relevantné, tvrdí Beňová: Nesúhlasí s akýmikoľvek vulgarizmami na adresu politikov

Osem slovenských europoslancov v pondelok vyzvalo vedenie frakcie S&D na prehodnotenie členstva strany Smer-SD v tejto politickej skupine. Dôvodom majú byť nezlučiteľné postoje členov strany s princípmi a hodnotami EÚ. Beňová uviedla, že mala otvorené rozhovory s frakciou S&D. Ako šéfka slovenskej delegácie vo frakcii S&D už minulý týždeň informovala predsedníčku frakcie Iratxe Garcíovú, šéfku EP Robertu Metsolovú i predsedov ostatných národných delegácií v skupine o situácii na Slovensku spojenej s obvineniami voči Ficovi. "Nikto u nás vo frakcii nespochybňuje nezávislé vyšetrovanie," povedala.

Nie je relevantné zatvárať lídra opozície do kolúznej väzby

Konštatovala, že sa jej nepáči, že počas každého zasadnutia EP prichádzajú niektorí jej slovenskí kolegovia s návrhmi na vylúčenie Smeru z frakcie S&D. Ju samú by nikdy nenapadlo prísť v EP s tým, aby nejakého poslanca, poslankyňu či celú stranu vylučovali. Podľa jej slov nie je príjemný fakt, že NR SR sa teraz sústreďuje na to, aby sa predseda Smeru dostal do väzby. "Som za to, aby prebehlo legitímne vyšetrovanie a nezávislý súd, ale nemyslím si, že zatvárať lídra opozície do kolúznej väzby na dva týždne, aby neovplyvňoval svedkov, je relevantné," povedala Beňová.

"Ja absolútne nesúhlasím s akýmikoľvek vulgarizmami, nesúhlasím s tým, že dochádza naozaj k hlúpym situáciám," uviedla Beňová narážajúc na nedávny míting Smeru a výzvy jej straníckeho kolegu Ľuboša Blahu, ktorý pred davom hrubo nadával na adresu slovenskej prezidentky. Nesúhlasí však s tým, aby pre takýto incident stranu Smer-SD vylúčili z klubu socialistov v EP. "Všetky tie témy, ktoré sa spájajú so sociálnou demokraciou, Smer dlhodobo presadzoval," uviedla.

Blahu ako rečníka nepočúvala

Tvrdí, že v dobe keď došlo k urážke hlavy štátu, Blahu ako rečníka nepočúvala, pretože diskutovala s iným členom strany na pódiu. Predpokladá, že urážlivé pokriky boli zo strany tých protieurópskych a protizápadne orientovaných jedincov, ktorí neskôr vypískali aj ju pri prejave.

Vulgarizmy na verejné priestranstvo nepatria

Zopakovala, že tento incident aj s urážkami ju veľmi mrzí, nemalo k tomu vôbec dôjsť. Dodala, že je dávno známe, že na mnoho vecí má zásadne rozdielny pohľad ako Blaha a prekáža jej najmä spôsob, akým reprezentuje svoje názory. "Ten spôsob je pre mňa neprijateľný," zdôraznila Beňová. Pripomenula, že k podobným scénam došlo už aj v minulosti, keď počas inej demonštrácie padali nadávky na adresu politikov Smeru a tých sa vtedy nikto nezastal. "Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že vulgarizmy na verejné priestranstvo vôbec nepatria," uzatvorila Beňová.