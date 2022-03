(Ne)slávne prvenstvo Devína: Vyše 12-miliónový dlh vie splatiť o 5000 rokov! Aké riešenie majú kompetentní?

Galéria fotiek (4) Hrad Devín

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Devínčania sú zúfalí a mnohí majú pocit, že pre kompetentných sú na okraji záujmu. Už 16 rokov je bratislavská mestská časť Devín v nútenej správe. Obrovský, niekoľko miliónový dlh z roka na rok narastá. A riešenie, čo ďalej, je stále v nedohľadne. Pre nútenú správu mestská časť nemôže investovať do svojho majetku. Ak by mali Devínčania splatiť dlh so svojou výškou rozpočtu, trvalo by to podľa miestnej poslankyne Jany Jakubkovič asi 5000 rokov.