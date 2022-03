Slováci sa zasa vyfarbili: Ukrajincom závidia pomoc aj zdravotnú starostlivosť, fotia si ich „drahé“ autá!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/ Polícia SR, MPRV

BRATISLAVA – Museli opustiť svoje domovy - často iba s jednou taškou a dokladmi - a odísť do cudzej krajiny, kde nikoho nepoznajú a nič nemajú. Na Slovensko od vypuknutia konfliktu na Ukrajine prišlo viac ako 269-tisíc utečencov, dočasné útočisko u nás od 1. marca našlo takmer 50-tisíc z nich. Dostali u nás strechu nad hlavou, stravu, oblečenie, hygienické potreby či „výhody“ ako bezplatné cestovanie MHD. A zdá sa, že to sa stalo pre niektorých neprajných Slovákov tŕňom v oku. Mnohí sa nedokážu vyrovnať ani s tým, že je týmto ľuďom poskytnú zdravotná starostlivosť, či to, že sa vozia na "drahých" autách.