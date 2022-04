Bezcitní a cynickí! Konšpirátori prerazili dno VIDEOM z Buče, ktoré má spochybniť vraždenie civilistov

Na zábery sa preto pozrela detailne naša polícia. Podľa hoaxerov má byť na prvom videu vidieť, že mŕtvole sa pohla ruka, policajti však vysvetľujú, že v skutočnosti je všetko inak. V prvom rade poukazujú na to, že spomínané video sa šíri vo veľmi zlej kvalite. Na prvý pohľad to tak naozaj môže vyzerať, že ruka sa pohla a človek nie je mŕtvy. „V skutočnosti nejde o pohyb ruky, ale o kvapku na prednom skle auta,“ upozornila polícia.

Druhým, veľmi podobným prípadom je znova video, na ktorom sa má hýbať mŕtvy človek. Opäť sa záznam šíri vo veľmi nízkej kvalite. "Efekt posunutia" v tom prípade podľa polície spôsobilo zakrivenie zrkadla.

„Je 21. storočie, no napriek tomu sme dospeli do štádia, že v pondelok ráno v práci ako prvé musíme robiť to, že si spomalene púšťame zábery na ľudské mŕtvoly a analyzujeme ich. Prečo? Pretože prokremeľská propaganda je schopná zneužívať zavraždených ľudí pre svoje potreby. Ako poslušní sluhovia sa následne chovajú nielen platené trolie farmy, neznáme účty, ale aj konkrétni Slováci a Slovenky, ktorí sa pretekajú v šírení hoaxov,“ skonštatovali.

Zvýšená aktivita prokremeľských kanálov

Polícia zároveň upozornila na facebookový profil šíriaci prokremeľskú propagandu "Iza Bela", ktorý používa ako profilovú fotku fotografiu osoby menom "Izabela Ploščicová". Keďže môže ísť o zneužívanie identity skutočnej osoby, polícia ju žiada, aby zvážila nahlásenie profilu "Iza Bela" za zneužívanie svojich súkromných údajov.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zaznamenali podľa vlastných slov zvýšenú aktivitu prokremeľských kanálov, ktoré šíria proruskú propagandu na sociálnych sieťach, a to nielen prostredníctvom oficiálnych kanálov ruských štátnych inštitúcií, ale aj šírením dezinformácií pomocou anonymných facebookových profilov, ktoré zahlcujú informačný priestor. „Nepravdivými a manipulatívnymi statusmi sa snažia vytvoriť informačný chaos a rozdeliť slovenskú spoločnosť,“ uviedli.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Tiež upozornili na to, že pod ich vlastnými príspevkami, v ktorých upozorňujú na vojnové zločiny vo viacerých ukrajinských mestách, zaznamenali „totálne zaktivizovanie“ anonymných profilov, ktoré zahlcujú komentárové sekcie. „Tieto účty „pracujú“ v dvoch líniách. V prvej línii šíria naratív, že mŕtvoly na Ukrajine sú iba herci a ide o veľké divadlo pre celý svet. Tvrdia, že ruská armáda s tým nemá nič spoločné. V druhej línii ospravedlňujú tieto zločiny predošlými konfliktami na celom svete,“ ozrejmili.

Zvýšená aktivita bola registrovaná aj u konkrétnych osôb, ktoré sa tvorbou a šírením dezinformácií venujú dlhodobo. Ide o fyzické osoby, ktoré trávia niekoľko hodín denne na internete, zdieľajú množstvo manipulatívnych statusov a kopírujú prokremeľskú propagandu. „Majitelia týchto profilov môžu byť financovaní priamo alebo nepriamo kremeľskými zdrojmi, prípadne sa svojej činnosti venujú len zo sympatie k Ruskej federácie bez akejkoľvek odmeny,“ upozornila polícia s tým, že všetky uvedené aktivity predstavujú významné bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages

Ako vyzerá „fejkový“ profil

Polícia pre ľudí pripravila aj súhrn základných znakov, podľa ktorých vedia rozlíšiť, že máte dočinenia s „fejkovým“ profilom a nie skutočnou osobou. „Typickým znakom anonymného účtu je neurčitá profilová fotka. Ide väčšinou o druh rastliny, auta, prírody alebo fotku neznámej osoby stiahnutej z internetu,“ upozornili.

„Druhým znakom sú nulové interakcie na sociálnej sieti. To znamená žiadny alebo minimálny počet priateľov, žiadne fotky z reálneho života a vznik profilu v nedávnej dobe,“ uviedla polícia. Ďalším typickým znakom je podľa nich názov podozrivého účtu. „Ide často o slová, ktoré nedávajú gramatický význam, alebo ide o slovné prešmyčky (Janko Hraško, Viera Viera, Jano Bano a podobne),“ upozornili.

„Cieľom trolích fariem je vytvoriť informačný chaos a otočiť verejnú mienku v prospech Ruskej federácie. Zahlcujú sociálne siete svojimi naratívmi a dezinformáciami za účelom vytvorenia atmosféry, že ide o želanie celej verejnosti. Ide o jednu z manipulatívnych techník prokremeľskej propagandy,“ uviedli s tým, že o tejto aktivite mali informácie už pred začatím konfliktu. Vojna na Ukrajine však ich činnosť masívne zaktivizovala.