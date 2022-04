Dráma v bratislavskej MHD: Muž si odmietol nasadiť respirátor! Došlo k HÁDKE a fyzickému ÚTOKU

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA – Obyčajná cesta MHD vyústila do drámy obrovských rozmerov. Všetko začalo hádkou muža a ženy v jednom z bratislavských spojov. Dôvodom bol respirátor, ktorý si neznámy muž odmietal nasadiť. Žena ho však na to upozornila a trvala na svojom. Verbálny konflikt následne prerástol do fyzického.