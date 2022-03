Poslanci budú o balíku lex Ukrajina rokovať v zrýchlenom režime

Vládny návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine upravuje okrem iného príspevok za ubytovanie odídencov. Ten má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec.

Galéria fotiek (4) Ukrajinskí utečenci na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Podľa návrhu by tiež žiadatelia o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, mohli prechodne vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Navrhovanou úpravou zákona o pobyte cudzincov sa má predĺžiť platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by inak skončila počas mimoriadnej situácie. Odídenci by podľa návrhu nemali byť platiteľmi miestnych daní za ubytovanie, za psa a ani za komunálne odpady.

Nová legislatíva má priniesť aj oslobodenie od úhrady mýta pre vozidlá prevážajúce humanitárnu pomoc a odídencov, ako aj oslobodenie od úhrady diaľničnej známky pre vozidlá registrované na Ukrajine. Takisto má priniesť aj možnosť vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo z dôvodu vojnového konfliktu na území iného štátu.

V balíku opatrení sa navrhuje tiež rozšíriť právny rámec upravujúci velenie určeným jednotkám ozbrojených síl SR príslušným veliteľom NATO na našom území. Z návrhu tiež vyplýva, že všetci utečenci z Ukrajiny by prvých 30 dní po vstupe na územie SR mali mať nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.