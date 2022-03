Nejasný osud významného ruského generála: Mala ho zatknúť tajná služba! V hre je však aj iná možnosť

To, že Gavrilova zatkla ruská tajná služba FSB, tvrdí na Twitteri šéf investigatívneho projektu Bellingcat Christo Grozev: "Dôvod zadržania je nejasný. Podľa jedného zdroja bol zadržaný vojenskou kontrarozviedkou kvôli únikom vojenských informácií, ktoré viedli k stratám na životoch, zatiaľ čo dvaja ďalší hovoria, že išlo o ‚plytvanie palivom'."

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.