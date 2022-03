Dokonalý príklad ruskej propagandy: Vedkyňa bola šokovaná z toho, ako Rusi prekrútili realitu

KYJEV - Bežný výskum netopierov a ich parazitov sa vďaka práci ruskej propagandy zmenil na falošný príbeh o biologických zbraniach vyvíjaných Ukrajincami. Napísal to časopis Science, ktorý vysvetľuje, ako Kremeľ zneužil vedeckú prácu a začal ju využívať ako dezinformáciu v rámci svojho vojnového ťaženia na Ukrajinu.

Nemeckí vedci začali v roku 2020 spolupracovať s ukrajinskými kolegami na výskume parazitov netopierov, predovšetkým tých, ktorí sajú krv, ako sú kliešte a blchy. Chceli zistiť, aké druhy baktérií netopiere na Ukrajine prenášajú, čo je prvý krok k identifikácii prípadných hrozieb pre ľudské zdravie. Vedci z Inštitútu experimentálnej a klinickej veterinárnej medicíny v Charkove zhromaždili 140 bĺch, kliešťov a múch, ktoré odobrali z netopierov odchytených na východe Ukrajiny. Parazity utopili v etanole a odoslali ich do veterinárneho ústavu Inštitútu Friedricha Loefflera (FLI) neďaleko Greifswaldu v Nemecku.

Výsledky boli prezentované na konferencii Nemeckej veterinárnej spoločnosti v roku 2021. "Bol to veľmi základný epidemiologický výskum," hovorí jeho autorka a veterinárna parazitologička FLI Cornelia Silaghiová. Bola preto šokovaná a zmätená, keď úradník ruského ministerstva obrany 10. marca vyhlásil, že výskum je súčasťou tajného projektu biologických zbraní financovaného Západom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Ruská štátna televízia a spravodajské weby citovali správu ministerstva obrany a uviedli, že ide o ukrajinské sprisahanie s podporou Spojených štátov, ktorého cieľom je poslať cez hranice choré vtáky, netopiere a plazy, aby nakazili Rusov.

Putin hovoril o desiatkach laboratórií

Sám ruský prezident Vladimír Putin tento týždeň hovoril o "desiatkach laboratórií na Ukrajine", ktoré "pod vedením a za finančnej podpory Pentagonu" experimentujú s koronavírusmi, antraxom a cholerou. Priamočiara spolupráca Silaghiovej sa rýchlo stala stredobodom dezinformačnej búrky. Niekoľko faktov sa premenilo na falošné obvinenia, ktoré sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach, zopakovala ich stanica Fox News a diskutovalo sa o nich na fórach amerického konšpiračného hnutia QAnon.

Ako údajný dôkaz ruské úrady zverejnili zrnitý obrázok zmluvy o odovzdaní vzorky medzi laboratóriom Silaghiovej a charkovským veterinárnym inštitútom. "Práve vďaka tomu dezinformácie fungujú. Musíte mať tieto malé jadrá pravdy," hovorí odborníčka na biologickú bezpečnosť z londýnskej univerzity King's College Filippa Lentzosová. "Ak sa vám podarí zasiať dostatok pochybností, ľudia začnú mať otázky," dodáva.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Rusko pokračuje v šírení narážok

Rusko pokračuje v šírení narážok na tento výskum. Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzja na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN 11. marca vyhlásil, že "netopiere boli považované za nosičov potenciálnych látok biologických zbraní". Rokovania zvolali Rusi na prerokovanie údajného ukrajinského výskumu biologických zbraní. Ako dôkaz ponúkli dohodu o odovzdaní vzoriek.

"Nevieme nič o osude týchto nebezpečných biomateriálov a o následkoch, ktoré môžu nastať po ich rozptýlení," povedal Nebenzja Bezpečnostnej rade. "Existuje vysoké riziko, že môžu byť odcudzené na teroristické účely alebo predané na čiernom trhu," dodal diplomat.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/David Morrison/Eli Lilly via AP

Projekt nefinancovali USA

"Nezmysel. Poznám ich osud - sú v mojej mrazničke," hovorí Silaghiová. Vysvetľuje, že v nich navyše nie sú žiadne patogény, ktoré by sa mohli šíriť. Etanol, ktorý sa používa na usmrtenie a konzerváciu parazitov, ničí aj patogény a ponecháva iba neporušený genetický materiál na sekvenovanie. Projekt ani nebol financovaný z prostriedkov USA. "Áno, pracovali sme na ektoparazitoch a získavali vzorky. Ale to, čo sa z toho urobilo - tieto biologické zbrane - je úplne šialené," hovorí Silaghiová. Stále nevie, ako ruské ministerstvo obrany získalo dohodu o rutinnom odovzdaní. Charkovský biológ Anton Vlaščenko, ktorý sa na výskume podieľal, má podozrenie, že Rusi sa nabúrali do jedného z ich e-mailových účtov.

Vlaščenkovi, ktorý vedie Ukrajinské centrum pre rehabilitáciu netopierov v Charkove, pripadajú snahy zmeniť ich prieskumnú prácu na niečo hrozivé smiešne. Ale len kým Charkov zostáva v ukrajinských rukách. "Nemáme také genetické laboratóriá, ktoré by sme potrebovali pre biologické zbrane. Je veľmi úsmevné počuť od Rusov, že robíme taký výskum," hovorí. Dodáva, že pokiaľ bude mesto obsadené, obáva sa, že ho Rusi zajmú ​​a budú mučiť, aby ho donútili k "nejakému priznaniu".

Pre Silaghiovú, ktorá dostáva znepokojujúce e-maily od anonymov, je to hlboko znepokojujúca skúsenosť. Jeden e-mail naznačoval, že sa správa ako nacistickí vedci. "Samozrejme, že sú do toho zapletení bezškrupulózni akademici, rovnako ako v Tretej ríši," stálo v časti správy. "Je veľmi zvláštne, keď vás niekto obviňuje z takmer absurdnej veci. Rusi musia vedieť, že je to lož," uzatvára vedkyňa.