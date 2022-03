Lavrov letel do Pekingu tisíce kilometrov, pred hranicami sa otočil! Čína mení postoj k Rusku

Galéria fotiek (2) Lavrov sa pri polovici cesty do Číny nečakane otočil.

MOSKVA/PEKING - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v noci na dnešok odletel do Pekingu, z doteraz neznámych príčin sa však let ešte nad Sibírou otočil a vrátil sa do Moskvy. Informoval o tom nemecký bulvárny denník Bild. Trasu lietadla usvedčujú aj zábery z radaru. Celý incident naznačuje aj to, že k vedeniu Kremľa sa už dostali aj závery čínskych ambasádorov, ktorí v týchto hodinách vyjadrujú zo strany Číny Ukrajine podporu a tým sa vymykajú spod režimu a vnímania Vladimira Putina.