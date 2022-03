V Bratislave sa koná ďalší protest iniciatívy Mier Ukrajine: Politológ nazval Putina vyšinutým diktátorom!

Načítať nové správy

Aktualizované 18:20 Poslanec Ján Benčík poukázal na to, že v roku 1989 sa podarilo Slovensko oslobodiť od lžami prerasteného režimu, avšak, musí konštatovať, že očista od klamstiev sa nám ani po takmer 30 rokoch úplne nepodarila. „Nielen, že tu máme zažraté staré lži, ale pribudli k nim nové – konšpirácie, hoaxy, fake news. Nie sú ale ničím iným, len lžami oblečenými v novom šate,“ povedal. "Preč s krvavým tyranom Putlerom, preč s jeho terorom, preč s jeho lžami. Sláva Ukrajine," dodal vzápätí

Aktualizované 18:10 Svoje na proteste povedal aj bezpečnostný analytik a bloger Radovan Bránik.

Archívne VIDEO Protestu sa zúčastnil aj bezpečnostný analytik Bránik: Tvrdá kritika pre jadrovú elektráreň v Záporoží

Aktualizované 17:50 "Ukrajina nám všetkým kupuje čas a platí za to životmi vlastných civilistov. A myslím si, že nemôžeme márniť tento čas tým, že budeme obchodovať s Ruskom. To musí ekonomicky vykrvácať. A všetky analýzy ukazujú, že to je možné len vtedy, ak dáme ban na ruskú ropu a plyn v celej Európskej únii," upozornila europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Podľa jej slov to bude mimoriadne náročné, ale tvrdí, že to zvládneme.

Aktualizované 17:30 K slovu sa dostal aj politológ Grigorij Mesežnikov. "Na bojisku neúspešní, zvyknutí bojovať proti slabším, agresori začali útočiť na civilistov," povedal Mesežnikov, ktorý pochádza z Ruska. Putina nazval „vyšinutým diktátorom“ a povedal, že na Ukrajine pácha vojnové zločiny. „Svet nemôže mlčať a musí konať,“ dodal. Podľa jeho slov sa Rusko páchaním vojnových zločinov samo vylúčilo z moderného sveta.

Aktualizované 17:10 Protest na bratislavskom Námestí SNP sa začal. Krátko pred začiatkom to na námestí vyzeralo, že sa zúčastní len málo protestujúcich. Námestie sa však postupne zapĺňalo. „Nedržíme v rukách kalašnikovy, nemáme v rukách ani molotovove kokteily, ale držíme v rukách inú zbraň,“ povedal na úvod moderátor Ludwig Bagin. "Všetci máme konkrétneho nepriateľa," konštatoval vzápätí, pričom dodal, že ide o Vladimira Putina.