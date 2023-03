Predvolebná situácia sa poriadne zamotáva: Politického boja sa vzdáva Ján Benčík, mal som posluchnuť manželku!

Galéria fotiek (2) Ján Benčík odchádza z politiky.

BRATISLAVA - Ján Benčík bol spoločnosťou dlho vnímaný ako aktivista, ktorý sa venuje kritike extrémizmu a jeho predstaviteľov. Ešte pred vstupom do politiky bol vnímaný práve touto optikou, no nakoniec sa predsa len rozhodol vstúpiť do politiky. Dnes sa všetko obracia a myslí si, že urobil chybu a vzdáva sa predvolebného boja.