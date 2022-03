Ubehol polčas vládnutia: Veľké ZNÁMKOVANIE od politológa pre našich ministrov, päťkári sú v OĽaNO aj Sme rodina

Ako pozeráte na pôsobenie novej vlády SR od roku 2020?

Vláda to nemala jednoduché. Musela čeliť problémom, aké žiadna iná vláda pred ňou. Najskôr pandémia ochorenia COVID-19, protiočkovací front niektorých opozičných strán, ruský terorizmus na Ukrajine a dnes ešte aj masová migrácia ukrajinských vojnových utečencov. Vláda to teda nemala jednoduché, pretože musela naskočiť na rozbehnutý vlak, prakticky nemala ani tých povestných 100 dní na rozbeh. Sumárne môžem povedať, že je to uspokojivé, hoci to mohlo byť aj lepšie.

Keď sa pozrieme na vládu Eduarda Hegera, kto je v tejto vláde silnejším a na druhej strane slabším prvkom?

Napriek tomu, že Eduard Heger sa niekedy zdá iba ako hovorca vlády a nie jej skutočný premiér, je dobré, že Igor Matovič sa stiahol „iba“ do funkcie ministra a zbytočne nevyvoláva také konflikty ako v minulosti. Možno nakoniec bude aj dobré, že Heger je ten slabší prvok. Jeho slabosť sa totiž môže stať zásadnou výhodou pre existenciu vlády.

Čo sa zmenilo výmenou premiérov Matoviča za Hegera?

Najskôr čo sa nezmenilo. Nezmenila sa mocenská dominancia predsedu OĽaNO. Napokon ani nemala prečo, veď OĽaNO má najviac poslancov v parlamente. Zmenil sa však spôsob komunikácie. Prvý rok prežívala vláda jeden konflikt za druhým. Tento druhý rok je však výrazne pokojnejší.

Naplnila aspoň z polovice vláda svoje predvolebné sľuby, keďže sme presne na jej polovici vládnutia?

Možno tie čiastkové áno, ale predvolebné programy vznikali v období, kedy sme ešte nevedeli, že Slovensko čoskoro pohromy ako pandémia a dôsledky ruského terorizmu.

Je vôbec v kontexte veľkých skúšok (covid, vojna na Ukrajine) vôbec možné porovnávať túto vládu s ostatnými vládami, ktoré si niečím podobným veľmi neprešli?

Myslím si, že áno. Prvé týždne korony totiž neriešila vláda Igora Matoviča, ale Petra Pellegriniho. Vtedy nebolo nikde ničoho. Neboli rúška, respirátory, dezinfekcie. Hmotné rezervy boli prázdne a aj napriek tejto mizérii sa našiel nominant Smeru, ktorý si aj v tomto období dovolil kdesi čosi uliať. Myslím, že hlavný rozdiel je práve v tomto. Napriek tomu, že aj táto vláda má „našich ľudí“, nehrozí tu, že nás tu bude niekto okrádať aj vo výsostne ťažkých časoch.

Má podľa vás šancu poskladať sa po nasledujúcich voľbách podobná koalícia? Kto nahradí v takom prípade v prieskumoch čoraz viac slabnúce Za ľudí?

Myslím, že zásadná otázka po voľbách sa bude týkať spolupráce medzi Hlasom a SaS. Ak si tieto dve strany zachovajú aspoň podobnú podporu a následne po voľbách sa dokážu dohodnúť na povolebnej spolupráci, nebude potrebné vládu v dnešnej podobe obnovovať. Aj Richard Sulík sa napokon dávnejšie vyjadril, že s Igorom Matovičom už do vlády nepôjde. Na Slovensku však už tradične býva zvykom, že do volieb minimálne jedna strana ešte vznikne a tá môže zamiešať podporou súčasných vládnych strán. Na druhej strane, v radoch krajnej ľavice a pravice je zdá sa, zatiaľ všetko jasné. Hoci aj tam sa ešte čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu vo veci odsúdenia Mariana Kotlebu. V tejto chvíli je zatiaľ všetko otvorené.

Známkovanie premiéra a ministrov:

Eduard Heger - 2

Richard Sulík - 2

Veronika Remišová - 3

Štefan Holý - 5

Igor Matovič - 4

Andrej Doležal - 2

Samuel Vlčan - 3

Roman Mikulec - 4

Jaroslav Naď - 2

Mária Kolíková​ - 2

Ivan Korčok - 1

Milan Krajniak - 2

Ján Budaj - 1

Branislav Gröhling - 4

Natália Milanová - 5

Vladimír Lengvarský - 1