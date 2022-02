Výrobu a distribúciu občianskych preukazov pre deti a seniorov prerušili

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Výrobu a distribúciu občianskych preukazov bez podoby tváre pre deti a seniorov prerušili začiatkom decembra 2021. Dôvodom boli podľa Ministerstva vnútra (MV) SR mimoriadne opatrenia pri distribúcii doporučených zásielok na strane Slovenskej pošty. Doručovanie by mali obnoviť po návrate pošty k štandardného režimu. Doklady majú občania dostať do konca roka. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR.