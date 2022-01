Ministerstvo vnútra spúšťa informačnú kampaň proti sexuálnemu vykorisťovaniu

Galéria fotiek (1) Roman Mikulec

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Sexuálne vykorisťovanie patrí naďalej medzi najčastejšie formy zneužívania v rámci obchodovania s ľuďmi. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré o tejto téme spúšťa informačnú kampaň. Poukázalo na to, že v období rokov 2008 až 2021 bolo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených celkom 306 obetí. Až 40 percent z nich, 122 osôb, bolo sexuálne vykorisťovaných.