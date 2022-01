Víchrica na Slovensku: Vietor spôsobuje obrovské problémy na cestách! Padajú stromy aj unikal plyn

BRATISLAVA - Neparkovať vozidlá na rizikových miestach či vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese i v parkoch. Aj to sú odporúčania, ktoré zverejnilo ministerstvo vnútra pre očakávaný mimoriadne silný vietor, ktorý má Slovensko zasiahnuť v nedeľu (30. 1.).

Aktualizované o 19:27

Extrémne poveternostné podmienky spôsobujú od nedeľného rána rozsiahle výpadky elektriny na severe stredného Slovenska. Podľa hovorcu Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslava Gejdoša ich pocítilo už viac ako 30.000 odberných miest, čo je kritérium vyhlásenia energetickej kalamity.

Aktualizované o 19:19

Výstrahy pred silným vetrom potrvajú v niektorých častiach Slovenska až do pondelkového (31. 1.) rána do 06.00 h. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý varuje aj pred tvorbou snehových závejov a jazykov.

Galéria fotiek (10) Zdroj: shmú.sk

Druhý stupeň výstrahy pred silným vetrom na horách platí od polnoci do rána v okresoch Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Nad pásmom lesa tu môže fúkať vietor, ktorý krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 až 160, alebo okolo 95 kilometrov za hodinu. Takýto vietor predstavuje podľa meteorológov zvýšené nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

So silným vetrom treba od polnoci do rána rátať aj pod horami v Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Vietor tu môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, čo môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Aktualizované o 19:05

Aktuálna situácia na cestách je veľmi zlá, povedal riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK), oblasť Poprad, Marcel Polomský. Takmer všetky cesty v okresoch Poprad a Kežmarok sú podľa jeho slov ťažko zjazdné, zapadli aj cestári.

Aktualizované o 18:54

Horský priechod Donovaly je opäť prejazdný. Týka to sa však len osobných áut, úsek naďalej ostáva uzatvorený pre nákladné vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Informuje o tom polícia.

AKTUALIZOVANÉ: DONOVALY od 18.25 hod. sprejazdnené pre osobnú dopravu. Naďalej však zostáva úsek uzatvorený pre nákladné vozidlá nad 10 metrov. Posted by Polícia SR - Banskobystrický kraj on Sunday, January 30, 2022

Aktualizované o 18:40

Na západnom Slovensku bolo v dôsledku nepriaznivého počasia v nedeľu k 18.00 h bez elektrickej energie približne 4000 odberných miest. Silný vietor spôsobil výpadky na celom distribučnom území Západoslovenskej energetiky (ZSE).

"Mimoriadny stav máme vyhlásený vo všetkých oblastiach, okrem oblasti v okolí Nových Zámkov," uviedla hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová. Od rána evidovali celkovo 22 porúch na vedeniach vysokého napätia a 158 porúch na vedeniach nízkeho napätia. "V dôsledku ktorých bolo výpadkami elektrickej energie postihnutých takmer 40.000 odberateľov," poznamenala hovorkyňa.

Aktualizované o 18:01

Vlakovú dopravu medzi Kútmi a českým Lanžhot čiastočne obnovili po prvej traťovej koľaji. Informuje o tom na sociálnej sieti Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Vlaky tu nejazdili niekoľko hodín pre spadnutý strom na trati a poruchu trolejového vedenia.

Od 17:30 hod. čiastočne obnovená doprava Kúty št. hr. - Lanžhot po 1. traťovej koľaji. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) January 30, 2022

Aktualizované o 17:53

Hasiči z Banskobystrického kraja pre silný vietor zasahovali počas nedele od 7.00 do 15.00 h 16-krát. Uviedol to Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Aktualizované o 17:32

Pre nedeľné nepriaznivé počasie mali hasiči na celom Slovensku doposiaľ 161 výjazdov, pričom pri desiatkach z nich stále zasahujú. Najvážnejšia situácia je v Trnavskom kraji, kde zasahovali 49-krát. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

V Bratislavskom kraji boli hasiči privolaní k 38 udalostiam. V Nitrianskom kraji zasahovali 29-krát a v Trenčianskom kraji bola ich pomoc v súvislosti s odstraňovaním následkov silného vetra potrebná 18-krát.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Aktualizované o 17:01

Horský priechod Donovaly momentálne uzatvorili pre všetku dopravu. Informuje o tom polícia, ktorá odhaduje obmedzenie na 30 až 45 minút.

Aktualizované o 16:40

Nedeľný silný nárazový vietor v Prešovskom kraji doposiaľ poškodil niekoľko striech. Povedal to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove s tým, že aktuálne zasahujú v Kežmarku aj v Spišskej Starej Vsi.

Okolo poludnia začali hasiči s odstraňovaním poškodenej strechy priemyselnej haly v Lipanoch v okrese Sabinov. „Príslušníci HaZZ sú teraz na výjazde v Kežmarku na Michalskej ulici, kde odstraňujú poškodenú strechu z rodinného domu, ako aj v Spišskej Starej Vsi na Štúrovej ulici, kde je uvoľnený plech na streche bytového domu,“ spresnil operačný dôstojník.

Aktualizované o 16:34

Horský priechod Donovaly je uzavretý pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky. Polícia tu upozorňuje na silný vietor, snehom zaviate cesty a zlú viditeľnosť. "Upozorňujeme vodičov, aby dodržiavali bezpečnú vzdialenosť, neponáhľali sa a vzhľadom na sneh na ceste odporúčame aj použitie snehových reťazí, pretože smerom nahor sa šmýka," vyzvala polícia. Vodiči informujú aj o tvorbe kolón smerom na Ružomberok, úsek je totiž ťažko prejazdný.

#POZOR Horský priechod Donovaly je podľa Vás smerom na Ružomberok ťažko prejazdný, tvoria sa tam kolóny — Zelená vlna (@zelenavlna) January 30, 2022

Cestári upozorňujú na silný až nárazový vietor na väčšine územia Slovenska. V okresoch Levoča, Kežmarok a Poprad pre sneženie a silný nárazový vietor dochádza k tvorbe snehových jazykov a závejov. "Na mnohých miestach je zlá až nulová viditeľnosť," varuje SSC.

Vplyvom silného vetra sa tvoria snehové jazyky na úsekoch ciest I/18 Východná - Važec, I/66 Sedlo Besník, I/78 Príslop - Hruštín a v okrese Námestovo. Cestu III/3061 medzi Štrbou a Šuňavou pre tvorbu snehových závejov uzatvorili.

Aktualizované o 16:16

Mimoriadnu situáciu v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásila v nedeľu obec Ždiar v okrese Poprad. Ako povedal starosta Pavel Bekeš, dôvodom sú najmä snehové jazyky a autá v priekopách. V dôsledku toho zostali niektoré časti obce „odrezané od sveta“.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

„Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili, aby sme mohli povolať ďalšie mechanizmy,“ povedal s tým, že pomáhajú aj pri sprejazdnení cesty I/66 smerom od čerpacej stanice do Poľska, aby sa ľudia mohli dostať domov. „Išli do Poľska na lyžovačky, na nákupy, teraz sa vracajú. Začalo fúkať a intenzívne snežiť, cesty neboli zjazdné. Autá končili v priekopách, kolóny boli až z Poľska. Pluhy nestíhali odhŕňať,“ priblížil starosta.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Aktualizované o 15:38

Silný vietor na území Trnavského kraja si do 15.00 h vyžiadal spolu 47 výjazdov hasičov. Najviac udalostí mali podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Leny Košťálovej v okresoch Trnava a Dunajská Streda. Všetky sa obišli bez zranení.

"V týchto dvoch okresoch máme zhodne po 14 výjazdov," uviedla Košťálová. V okrese Senica ich bolo osem, v Piešťanoch a Hlohovci spolu päť, v Galante štyri a v Skalici dva. Išlo predovšetkým o odstraňovanie spadnutých stromov. "Hlavne na cestných komunikáciách, ale dvakrát spadol strom aj na elektrické vedenie a tiež na dve autá," doplnila Košťálová. Nateraz bola najväčšou udalosťou odfúknutá plechová strecha z objektu kasární v Hlohovci.

Aktualizované o 15:30

Hasiči v nedeľu v Bratislavskom kraji zasahujú najmä pri popadaných stromoch, ale aj odtrhnutých strechách či plechoch. Doteraz sa počet výjazdov zvýšil na 35. Ako uviedli z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave, zranenia ani ľudské obete v tejto súvislosti neevidujú. HaZZ priblížilo, že zatiaľ eviduje približne dva prípady odtrhnutia strechy, tiež prípady poškodenia majetku pre popadané stromy na autách.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Aktualizované o 15:04

Na západe a pod Tatrami je miestami búrlivý vietor, v Nitre víchrica a v horských oblastiach sneženie a záveje. Také je podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) aktuálne počasie na Slovensku, ktoré v nedeľu zasiahlo mimoriadne nepriaznivé počasie.

VIDEO Víchrica úraduje aj na Donovaloch: Snehom zaviate cesty a zlá viditeľnosť

Na území Slovenska je už niekoľko hodín silno veterno, len na východe je podľa meteorológov miestami vietor slabší. "Na západnom Slovensku nárazy vetra miestami dosahujú 80 až 105 kilometrov za hodinu, na strednom Slovensku a na Spiši väčšinou 60 až 80 kilometrov za hodinu," spresnil SHMÚ.

Aktualizované o 14:45

Najvyšší stupeň výstrahy pred silným vetrom už platí aj vo viacerých okresoch na západnom Slovensku. V Pezinku, Nitre, Hlohovci, Piešťanoch a Trnave môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť až 120 kilometrov za hodinu. Výstraha tretieho stupňa platí predbežne do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa meteorológov v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. "Pravdepodobnosť výskytu mimoriadnych škôd a ohrozenia ľudských životov je veľmi vysoká," upozorňuje SHMÚ.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Aktualizované o 14:01

Hasiči v Žilinskom kraji odstraňovali v nedeľu následky silného vetra pri ôsmich zásahoch. Podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Jaroslava Kapusniaka zatiaľ neevidujú žiadne zranenia.

Doplnil, že v Ružomberku odstraňovali hasiči pomocou lezeckej techniky uvoľnenú strechu z letnej terasy. "Strechu s rozmermi desať krát dva metre uložili na bezpečné miesto. Hasiči z Čadce išli do Čierneho, kde je podfúknutá strecha na zdravotnom stredisku." Pri zásahoch v oblasti Liptova, Turca a Kysúc išlo väčšinou o prepílenie stromu. "Robíme to v súčinnosti s miestnymi dobrovoľnými hasičskými zbormi," dodal Kapusniak.

Aktualizované o 13:56

Mimoriadne silný vietor ovplyvňuje na Slovensku aj vlakovú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) momentálne hlási prerušenú vlakovú dopravu medzi Kútmi a českým Lanžhotom. Dôvodom je spadnutý strom na trati a porucha trolejového vedenia.

Os 2477 (Skalica na Slovensku 12:46 - Kúty 13:16) e odrieknutý v celom úseku. Dôvod: vplyv počasia. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) January 30, 2022

Pre túto udalosť bol osobný vlak 2478 na trase medzi Kútmi a Skalicou nahradený náhradnou autobusovou dopravou. Vlak EuroCity 130 na trase Budapešť-Teraspol je odrieknutý v úseku Kúty - Břeclav. "Cestujúci smer Brno, Praha a ďalej môžu využiť REX vlaky na Viedeň. Z Viedne použiť diaľkové vlaky smer Břeclav cez Hohenau. Podobne to platí zo smeru Praha, Brno," informuje ZSSK.

EC 130 (Budapest-Nyugati pu 8:40 - Teraspol 21:23) je odrieknutý v úseku Kúty - Břeclav.Dôvod: prerušená doprava. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) January 30, 2022

Aktualizované o 13:50

Prvý situačný stupeň v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásila Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK), oblasť Poprad. Povedal to jej riaditeľ Marcel Polomský. Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove je najhoršia situácia v okresoch Poprad a Kežmarok, pričom dočasne uzavreli aj cestu I/66 – Ždiar v smere na Strednicu. Vodičov vyzývajú, aby cestovanie odložili na inokedy.

K výzve sa pripájajú aj cestári. Vodičov žiadajú, aby v maximálnej miere obmedzili výjazdy na cesty a výlety odložili, kým bude priaznivejšie počasie. „Vietor stúpa a sneží takmer dva dni, aj keď nie stále, ale stačí to na to, aby ho sfúkavalo a zasypávalo cesty. Vytvárajú sa snehové jazyky a s postupným úbytkom denného svetla sa bude viditeľnosť ešte zhoršovať “ vysvetlil Polomský s tým, že cestári sú neustále v teréne. Zdôraznil, že v takomto počasí je to obzvlášť náročné.

Aktualizované o 12:20

Silný vietor strhol strechu budovy v centre Spišskej Belej v okrese Kežmarok. Povedal to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove s tým, že dokopy evidujú tri výjazdy priamo súvisiace s nepriaznivým počasím. „Strechu strhlo z predajne pri hlavnej križovatke, ohrozovala chodcov aj vozidlá, pretože visela nad chodníkom aj nad cestou. V katastri Tatranskej Lomnice zasahovali hasiči pre spadnutý strom na vozovke, z rovnakého dôvodu aj v meste v Kežmarku,“ povedal operačný dôstojník.

Evidujú aj niekoľko menších dopravných nehôd. Ako zdôraznil, kolízie na cestách nie sú priamym dôsledkom počasia. Pripomenul, že vodiči musia brať do úvahy stav vozovky a svoje schopnosti, pričom je dôležité prispôsobiť tomu jazdu.

Aktualizované o 12:11

Bratislavskí hasiči doteraz absolvovali pre silný nárazový vietor, ktorý zasiahol územie Slovenska, sedem výjazdov. Informovali o tom z Operačného strediska hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave. "Príslušníci okresných riaditeľstiev a členovia dobrovoľných hasičských zborov zasahovali v Malackách a Pezinku," priblížilo HaZZ.

Aktualizované o 11:10

Na ceste z Malaciek do obce Veľké Leváre spadol pre silný vietor strom na plynové potrubie. Momentálne z neho uniká plyn, zasahujú tu hasiči aj policajti. Úsek je momentálne neprejazdný z každej strany. "Predpokladaná doba dopravného obmedzenia je dve hodiny," uviedla bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Pád stromu pre silný vietor eviduje polícia aj na diaľnici D2 v smere do Bratislavy na 31 kilometri.

"V úseku je neprejazdný pravý jazdný pruh a len čiastočne prejazdný ľavý jazdný pruh. Na mieste sa nachádza hliadka polície. K zraneniam osôb nedošlo," informovala polícia. Vodičov vyzýva, aby pre nedeľné nepriaznivé počasie zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť.

Ministerstvo vydalo odporúčania

Hasiči spolu s krízovým riadením rezortu vnútra radia neparkovať autá pri silnom vetre pod stromami, elektrickými stĺpmi a stožiarmi či billboardmi. "Pred príchodom vetra treba doma vykonať preventívne opatrenia, pozatvárať a zaistiť okná a dvere, na záhrade, terase či balkóne upevniť predmety, ktoré by pod vplyvom vetra mohli spadnúť a ohroziť okolie (záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené či plechové predmety)," spresnili v odporúčaniach.

Radia taktiež vytvoriť pre zvieratá žijúce na dvore dočasné útočisko, pretože predmety pohybujúce sa pod vplyvom vetra im môžu ublížiť. Ľuďom odporúčajú zdržiavať sa v bezpečných objektoch, obmedziť šoférovanie, vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese a v parkoch. Pri šoférovaní by mali vodiči preferovať pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SHMÚ

"Vyhýbať sa treba kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi. Pokiaľ auto zasiahne strom či konár, kontaktovať tiesňovú linku," informuje rezort vnútra. Ľudia by podľa neho mali sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, v žiadnom prípade neskúmať terén. "Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok," podotklo ministerstvo.

V Tatrách platí 3. stupeň výstrahy

Slovensko zasiahne v nedeľu mimoriadne silný vietor, ktorý bude fúkať takmer na celom území krajiny. Meteorológovia odporúčajú ľuďom, aby zvážili nutnosť pobytu a pohybu vonku a svoje voľnočasové aktivity radšej presunuli na iný deň. V oblasti Tatier platí najvyššia výstraha - 3. stupňa. Vietor tu dosiahne silu mohutnej víchrice, pričom nie je vylúčený až orkán.

Na horách v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji môže vietor v polohách od zhruba 1700 metrov nad morom dosiahnuť priemernú rýchlosť 110 a krátkodobo v nárazoch 160 až 180 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu tretieho stupňa v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad.

"Predpokladaná rýchlosť vetra je extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," varujú meteorológovia. Horská záchranná služba na sociálnej sieti spresnila, že takto mimoriadne silný vietor na horách sa očakáva v pohorí Západných, Vysokých a Nízkych Tatier. Druhý stupeň výstrahy pred silným vetrom na horách platí v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Martin, Žilina a Turčianske Teplice. Vietor tu nad pásmom lesa môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105, alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Takáto rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Varujú aj pred snežením

Prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách je vyhlásený v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom i Košickom kraji. Vietor v tunajších horách a najmä na ich hrebeňoch môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 až 85 a krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 135 kilometrov za hodinu.

So silným vetrom treba v nedeľu rátať aj pod horami. Pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj i v okrese Poprad a Brezno platí výstraha druhého stupňa. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 60 a krátkodobo v nárazoch rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu. SHMÚ upozorňuje, že pravdepodobnosť spôsobenia škôd pri tak silnom vetre je vysoká. Silný vietor bude fúkať aj na väčšine stredného i časti východného Slovenska, kde môže vietor dosiahnuť rýchlosť krátkodobo v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Meteorológovia varujú aj pred snežením v Žilinskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Košickom kraji, kde miestami môže napadnúť od 10 do 40 centimetrov snehu. Na cestách sa môžu zároveň tvoriť aj snehové záveje a jazyky. SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Pravdepodobnosť spôsobenia škôd nadpriemernou tvorbou snehových závejov a jazykov je tu totiž vysoká. Prvý stupeň výstrah platí v Trenčianskom a Košickom kraji.