V Nitrianskom kraji vznikol pred voľbami blok štyroch strán Spolu, DS, Šanca a ODS

NITRA - Pred jesennými voľbami do vyšších územných celkov (VÚC) a miestnych samospráv vznikol v Nitrianskom kraji blok štyroch občianskych strán. Tvoria ho strany Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana (DS), Šanca a ODS – občianski demokrati Slovenska.

Strany sa zároveň dohodli, že voličom ponúknu aj vlastného kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Je ním politológ, viceprimátor mesta Nitra, poslanec NSK a podpredseda strany Šanca Daniel Balko. „Ak chceme po 20 rokoch konečne zvrátiť pomer politických síl v NSK, kandidátku do regionálnej samosprávy musí viesť kvalitný, skúsený a odborne spôsobilý líder. Sme presvedčení, že náš kandidát tieto požiadavky spĺňa, a pre jeho podporu budeme hľadať dohodu aj s ostatnými stredopravými stranami,“ uviedol predseda Šance Viliam Novotný.

Na jeseň sa na Slovensku prvýkrát uskutočnia spoločné voľby do krajskej i miestnej samosprávy. Lídri štyroch strán pripomínajú, že občania zatiaľ s takýmto spojením volieb nemajú skúsenosť. Aj preto chce blok postaviť spoločné kandidátky nielen pre voľby do VÚC, ale aj do komunálnych volieb v okresných mestách Nitrianskeho kraja. „Dnes sme v Nitre ohlásili spoločný postup. Toto je iba začiatok našej spolupráce, pretože slovenská politika potrebuje spájanie,“ uviedol predseda strany Spolu Miroslav Kollár. „Ak chceme voličom ponúknuť dôveryhodnú ponuku, je nerozumné v rovnakom čase robiť rôzne volebné kampane s rôznymi zloženiami politických strán a hnutí, preto je spolupráca dôležitá,“ doplnil ho Balko.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Predstavitelia nového politického bloku zároveň pripomenuli, že v nitrianskom regióne si ich zástupcovia dokázali získať dôveru voličov už v minulých komunálnych voľbách. „Naším aktuálnym politickým vplyvom, počtom poslancov v obciach, mestách a v krajskej samospráve sa vyrovnávame dnešným vládnym parlamentným stranám. Preto si myslíme, že náš vklad do prípadnej spoločnej koalície nie je zanedbateľný,“ vyhlásil krajský predseda strany Spolu Kristián Čechmánek. Krajský predseda DS Radoslav Pavelka zároveň vyzval na spoluprácu vo voľbách aj ďalšie demokratické stredopravé strany.

Podľa Balka stoja v súčasnosti pred NSK tri zásadné výzvy. Prvou je obnovenie dôvery obyvateľov v NSK a druhou je aktuálna príprava pravidiel pre využívanie prostriedkov Európskej únie v novom programovom období. Treťou výzvou je podľa Balka zvýšenie flexibilnosti kraja a jeho schopnosti rýchlejšie reagovať na podnety, ktoré prichádzajú.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Ako doplnil, v rámci svojej kandidatúry ponúka znalosť nitrianskeho regiónu. „Prichádzam zo samosprávneho prostredia, viem, aké sú kompetencie krajskej samosprávy, aké sú jej problémy a výzvy, mám skúsenosti z fungovania veľkého samosprávneho úradu. Ponúkam svoju znalosť priestoru, keďže sa regionálnemu rozvoju venujem odborne 20 rokov a na regionálne problémy sa viem pozerať komplexne,“ doplnil Balko.