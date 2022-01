Koalícia hovorí o neúcte Žilinku voči výboru: Opozícia to vníma inak

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Koaliční poslanci a členovi Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR kritizovali generálneho prokurátora Maroša Žilinku za to, že neostal na rokovaní výboru a neodpovedal na otázky napriek tomu, že nebol uznášaniaschopný. Chceli od neho počuť vysvetlenie jeho cesty do Ruska a stretnutia s jeho tamojším náprotivkom Igorom Krasnovom, ktorý je na sankčnom zozname. Žilinka aj opoziční členovia výboru to vidia inak a hovoria o neúcte zo strany poslancov. Predseda výboru Marián Kéry (Sme-SD) podotkol, že koalícia by výbor dokázala otvoriť aj bez opozície, keby na rokovanie prišli všetci jej členovia.