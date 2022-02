Valášek chce, aby generálny prokurátor koordinoval svoju činnosť s MZV: Podal novelu

Galéria fotiek (2) Tomáš Valášek

BRATISLAVA - Generálny prokurátor by mal pri uplatňovaní svojich oprávnení v oblasti medzinárodnej spolupráce koordinovať svoj postup s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Navrhuje to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek. Dosiahnuť to chce novelou zákona o prokuratúre, ktorej návrh podal do parlamentu. Predísť by sa malo podľa neho situáciám protirečiacim našim zahraničnopolitickým pozíciám.