Heger ostro reagoval na Žilinku: Štít opozície! Generálnemu prokurátorovi dal jasné požiadavky

BRATISLAVA – Ako to teda je? Konflikt medzi premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom sa vyostruje a dvaja významní štátni funkcionári si posielajú odkazy cez sociálne siete a médiá. Kým Heger tvrdí, že Žilinka je štítom v rukách opozície, generálny prokurátor hovorí, že je to inak!

Celé sa to začalo ešte v polovici januára, kedy premiér v diskusnej relácii RTVS zniesol kritiku na adresu súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Povedal totiž, že nechápe, prečo chce byť generálny prokurátor štítom v rukách opozície, na čo Žilinka reagoval. Premiéra ubezpečil, že nikdy nebol, nie je a nebude štítom brániacim záujmy politikov – a to či koaličných, alebo opozičných.

Archívne VIDEO Maroš Žilinka v parlamente: Neskladal som sľub, aby som niekomu kryl chrbát

Obdobné slová však Heger použil opäť koncom januára v rozhovore pre portál Aktuality. „Nerozumiem, prečo generálnemu prokurátorovi nevadí, že je štítom v rukách opozície. A to je. A to nie je, že deň, dva. To je pomaly každý týždeň. Oni operujú s ním, ako so svojim štítom. A ani raz som nevidel, že by sa voči tomu ohradil,“ povedal Heger. Následne Žilinka poslal Hegerovi otvorený list, kde sa voči jeho tvrdeniam dôrazne ohradil. Ako vysvetlil, opakované vyjadrenia šéfa kabinetu považuje za nenáležité a argumentačne nepodložené. Odmieta, aby bola prokuratúra a prokurátori zaťahovaní prostredníctvom vyjadrení politikov do politického boja. Hegera žiada o odbornú, vecnú a konštruktívnu diskusiu.

ODMIETAM DEHONESTOVANIE PRÁCE PROKURÁTOROV A ZAŤAHOVANIE PROKURATÚRY DO POLITICKÉHO BOJA

Pre rovnaký krok sa počas víkendu rozhodol aj premiér – a generálnemu prokurátorovi rovnako zaslal otvorený list. „K funkcii, ktorú zastávate, prechovávam úctu a rešpekt. Je to funkcia, ktorá patrí k najdôležitejším v krajine. Generálna prokuratúra a generálny prokurátor na jej čele musia byť zárukou toho, že Slovenská republika je v každodennom živote skutočným právnym štátom a spravodlivosť je v nej najvyššou hodnotou. V čase krízy dôvery v orgány činné v trestnom konaní ľudia prostredníctvom poslancov Národnej rady SR vložili do Vašich rúk veľkú dôveru a zodpovednosť. Želajú si, aby sa prokuratúra jednoznačne obrátila chrbtom k bezpráviu a pracovala tak, ako jej to ukladá ústava a ďalšie zákony. Verím, že mi dáte za pravdu, že je zvýšená citlivosť verejnej mienky aj smerom k Vašej práci,“ napísal Heger.

Ako ďalej konštatoval, určite sa so Žilinkom zhodnú na tom, že dôvera verejnosti k prokuratúre bola dlhé obdobie významne narušená, a to vzhľadom na kauzy týkajúce sa bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Rovnako mu pripomenul, že súčasná vláda po voľbách vyhlásila nekompromisný boj proti korupcii, podľa jeho slov však ide o mimoriadne namáhavý proces.

Ako dodal, jeho tvrdenia, že opoziční politici využívajú Žilinku ako štít v bezohľadnom politickom boji, sú údajne opreté o fakty. „Tým, prirodzene, netvrdím, že sa v tomto zápase osobne angažujete a chcem zároveň aj veriť, že Vám je to rovnako nepríjemné. V takom prípade by však veci určite prospelo, keby ste to dali aj verejne najavo a vyzvali ich, aby sa Vašou osobou nezaštiťovali,“ odporučil Heger. Na záver generálneho prokurátora požiadal, aby prehodnotil svoj postoj k spornému paragrafu 363 Trestného poriadku. A to z dôvodu, aby spoločne našli riešenie daného problému, ktoré by prispelo k posilneniu právnych istôt občanov Slovenska.