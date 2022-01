Návrh Gyimesiho o znížení kvóra pre národnostné strany je podľa Za ľudí nevykonateľný

Galéria fotiek (1) György Gyimesi

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Návrh poslanca Györgya Gyimesiho (OĽANO) o znížení kvóra na vstup do parlamentu na tri percentá pre národnostné strany je nevykonateľný. Myslí si to strana Za ľudí. Znižovať kvórum len pre národnostné strany považuje za diskriminačné. SaS vyhlásila, že v koalícii sa o znižovaní kvóra zatiaľ nehovorilo. Gyimesi by tiež chcel zvýšiť počet volebných obvodov zo súčasného jedného na dvanásť. SaS s tým nesúhlasí.