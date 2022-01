Najkrajšia Slovenka po priznaní vzťahu s politikom: FOTO Načapali sme ich spolu v meste… Sú v tom až po uši!

BRATISLAVA - Pred dvomi týždňami sa na verejnosť dostali špekulácie, že Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová (38) randí s poslancom OĽaNO Györgym Gyimesim (41). Sama to napokon potvrdila spoločnou fotkou z postele. No a v pondelok sa nám zamilovanú dvojicu podarilo načapať spolu v meste... Pozrite, sú v tom až po uši!

Začiatkom roka sa začalo špekulovať o novom mužovi v živote bývalej Miss Magdalény Šebestovej. Z Dubaja, kde oslavovala príchod Nového roka, si to namierila rovno do Demänovskej doliny, kde ju už čakal jej nový priateľ. Ním je poslanec OĽaNO György Gyimesi. Usvedčila ich spoločná fotka, ktorú tmavovláska zverejnila...

Najkrajšia Slovenka to priznala: Vzťah s politikom... FOTO z postele!

Nebolo na nej síce dotyčného vidno do tváre, no z ďalšej fotky, ktorú zverejnil politik, bolo evidentné, že to je on. Špekulácie napokon po dvoch týždňoch potvrdila aj samotná kráska, ktorá sa na svojom Instagrame pochválila prvou spoločnou fotkou. No a nám sa zaľúbencov podarilo náhodne stretnúť spolu v meste. A pri pohľade na nich by tú lásku nevidel len slepý.

Dvojica si spoločne vykračovala do kaviarne. Obaja elegantne nahodení, ruka v ruke. A keď zbadali nášho fotografa, nešetrili širokými úsmevmi. Pozrite, ako im to spolu pristane!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar