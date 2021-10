Nová maďarská strana vytiahla Benešove dekréty: Chcú hovoriť o minulosti! Jasné slová Korčoka

Predseda strany, ktorá vznikla spojením SMK, Mosta-Híd a Spolupatričnosti, Krisztián Forró tému otvoril už na sobotnom zakladajúcom sneme v Šamoríne. Vízia je pritom jasná – zmena Benešových dekrétov, dokumentov, ktoré vytvárali napätie v slovensko-maďarských vzťahoch celé dekády.

Forró upozornil, že dekréty obsahujú zmienku o kolektívnej vine Maďarov. "Z našej komunity musíme zmyť pečať vojnových zločinov. Moje deti sú vďaka Benešovým dekrétom vojnovými zločincami. Trvám na tom, aby sa táto časť Benešových dekrétov dala do poriadku," uviedol vo svojom prejave.

Minulosť nezmeníme, ale diskutovať o nej môžeme

Povojnové obdobie podľa neho patrí práve kvôli dekrétom medzi najťažšie v histórii Maďarov na Slovensku. "Prezident Beneš vydal 143 dekrétov, a my hovoríme o 13 z nich," vysvetlil bližšie Forró pre Topky.sk. Najvážnejšie následky malo podľa neho 33. nariadenie, na základe ktorého boli ich starí rodičia a rodičia automaticky zbavení občianstva a majetku a mnohí boli deportovaní. "Minulosť nezmeníme, ale diskutovať o nej môžeme a musíme. Ak to neurobíme, minulosť nás vždy dobehne," tvrdí.

Historické krivdy by sme mali podľa neho čím skôr uzatvoriť, aby nás neťažili. "Aliancia deklaruje, že sa to môže uskutočniť len všeobecným konsenzom zainteresovaných strán a nebráni sa tomu, aby sa tejto otázke venovali odborníci. Na základe oficiálneho stanoviska Slovenska na základe dekrétov v súčasnosti už nikto nemôže stratiť svoj majetok. Napriek tomu aj v súčasnosti prebiehajú konania – retroaktívne konfiškácie súkromného vlastníctva," uviedol s tým, že ak by skutočne išlo o historické dokumenty, Slovenský pozemkový fond pri vyvlastňovaní pozemkov pod diaľnicou D4 by sa nemohol odvolávať na Benešove dekréty. "Preto si myslíme, že okrem historikov by sa im mali venovať aj právnici. Aby o svoj majetok už nikto nemohol prísť dodatočným vykonaním Benešových dekrétov." povedal.

"Zadosťučinenie môže mať rôzne podoby. Legislatívnu a morálnu. Našou úlohou je, aby sme pre obe našli podporu a politickú vôľu," dodal Forró.

Živá minulosť?

O tom, že Benešove dekréty, ktoré hovorili o kolektívnej vine Maďarov a konfiškácií ich majetku, sú sále citlivou témou, svedčia aj prípady z nedávnej minulosti.

Minulý rok poslanec vládnej strany OĽaNO Juraj Gyimesi hovoril o vyvlastňovaní pôdy pod D4/R7. Národná diaľničná spoločnosť totiž nechcela vykúpiť pozemky pod cestou, napriek tomu, že už boli zastavané. Podľa právnika Tomáša Planka, ktorý zastupoval dotknutých vlastníkov pôdy, to spôsobil Slovenský pozemkový fond, ktorý zablokoval výkup pozemkov s tým, že ide o pozemky, ktoré boli v minulosti zaťažené konfiškáciou.

Rozruch spôsobil aj prípad, v ktorom občana Maďarska zažalovali Lesy SR o 36 hektárov lesa v okrese Bardejov, pretože podľa nich bol jeho predok zjavne maďarskej národnosti, a tak mu mali byť v minulosti, ešte v roku 1946, skonfiškované. Prípad sa dostal až ne Európsky súd pre ľudské prípad do Štrasburgu, kde Slovensko spor prehralo.

Otázka pre historikov

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) však slová o zločinnosti a kolektívnej vine otvorene odmietol. "Pripomínam, že v roku 2007, keď Národná rada SR prijala deklaráciu o nemennosti Benešových dekrétov, to bola reakcia v tej dobe na niečo, ale zároveň sme tam aj odsúdili princíp kolektívnej viny," povedal po tohtotýždňovom stretnutí so svojím maďarským náprotivkom Péterom Szijjártóom.

"My nechceme históriu ani zabudnúť, ani vymazať, ale môj apel je, aby sme s odlišnosťami pri pohľade na naši históriu narábali zodpovedne, aby neboli mobilizované vášne a emócie, lebo tie sú vždy prítomné z prežitej histórie," uviedol Korčok, ktorý navrhuje, aby sa tieto otázky pokúsili dať do rúk povolaných a tých, ktorí nemajú žiadnu politickú motiváciu, to znamená platforme historikov.

Szijjártó zasa poznamenal, že každá historická udalosť je diametrálne odlišná v každom národe a to, čo je pre jedného tragédia, pre druhého tak nemusí byť. Je to podľa neho potrebné akceptovať a vážiť si city toho druhého. Pripomenul tiež, že dekréty nemajú v súčasnosti právnu účinnosť.

Aktuálne je problém miliónový fond

Slovensko aktuálne v súvislosti s Maďarskom rieši otázku problém nákupu pozemkov prostredníctvo fondu založeného maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Peniaze majú slúžiť na skupovanie ornej pôdy v strednej a východnej Európe. Minister Korček, ktorého situácia znepokojila, už avizoval, že rezort diplomacie inicioval v súčinnosti s príslušnými rezortmi návrhy legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam cudzími štátmi. Opozičná strana Smer-SD chce kvôli prípadnému skupovaniu pôdy zvolanie mimoriadne schôdze parlamentu.