Prezidentka Čaputová prelomila mlčanie: Zásadné stanovisko k obrannej zmluve s USA!

„V rámci interpretačného vyhlásenia sme sa snažili vystihnúť a vysvetliť všetky najviac spomínané, sporné body, ktoré sú u časti verejnosti spojené s obavami. Bude súčasťou plnomocenstva, ktoré udelím členovi, a zmluvu ratifikujem iba s touto interpretačnou doložkou,“ vyhlásila prezidentka.

Interpretačná doložka má uvádzať napríklad, že dohoda sa bude vykonávať spôsobom, ktorý nijakým spôsobom neohrozuje ani neobmedzuje suverenitu SR a neznižuje bezpečnosť SR. Rovnako, že neznamená rozhodnutie o vytvorení vojenských základní na území SR ani prítomnosti ozbrojených síl USA. Rovnako má obsahovať zmienku o tom, že dohoda neumožňuje prítomnosť jadrových, biologických alebo chemických zbraní na území Slovenska. Zároveň zmluva neznamená definitívne vzdanie sa trestnej jurisdikcie.

Hlava štátu považuje zmluvu za štandardný spôsob, ako zlepšiť obrannú spoluprácu s našimi partnermi. Zdôraznila, že ide o rámcovú dohodu. „Myslím si, že širšej akceptácii tejto zmluvy by bolo pomohlo, keby bola naformulovaná spôsobom, ktorý by nevzbudzoval interpretačné nedorozumenia. Napriek tomu ju podporujem, pretože si nemyslím, že akýmkoľvek spôsobom ohrozuje SR, skôr, naopak,“ poznamenala. Podotkla tiež, že pripomienkové konanie nemuselo byť vo vianočnom období.

Ak by USA odmietli interpretáciu zmluvy, Slovensko nemá záujem o podpis

Americká strana nemusí podľa Čaputovej doložku podpísať. „To, čo sa podpisuje, je dohoda. Z našej strany k tomu bude priložená naša interpretácia v súlade s tým, ako ju interpretujú členovia vlády a ja. Čiže, to je to, ako tu zmluvu čítame, čo tam vidíme, čo tam nevidíme,“ povedala. Teoreticky je podľa hlavy štátu možné, že americká strana doložku odmietne. „Ak ju odmietne, potom nemáme záujem na podpise zmluvy, pretože toto je to, na čom v tej zmluve trváme,“ dodala.

Interpretačná doložka je podľa prezidentky štandardný nástroj, ktorý sa však nevyužíva pri každej medzinárodnej zmluve. „Je to deklarácia z našej strany, ako túto zmluvu s americkou stranou slovenská strana interpretuje. Je to pre nás záväzné interpretačné pravidlo,“ povedala. Prezidentka skúmala s ústavnými právnikmi aj námietky vznesené v pripomienkovom konaní. Chýbalo im podľa nej však odôvodnenie, ktoré je potrebné aj pri podaní na Ústavný súd SR. Deklarovala, že dohodu nekonzultovala s americkou stranou.

V súvislosti s avizovanou petičnou akciou za referendum k obrannej dohode prezidentka uviedla, že ak bude petícia spĺňať ústavné požiadavky, referendum v zmysle Ústavy SR vypíše a bude rešpektovať jeho výsledky.

Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odsúhlasila minulý týždeň vláda. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia prezidentky ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.

Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Viacerí bývalí politici i mimoparlamentný Hlas-SD vyzvali hlavu štátu, aby sa s obrannou zmluvou obrátila na Ústavný súd SR.

DCA neumožňuje americkým silám vstup na Slovensko bez jeho súhlasu, tvrdí Veľvyslanectvo USA

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických (DCA) nevytvára na Slovensku stále americké základne ani neumožňuje americkým silám vstup na Slovensko bez súhlasu. Uviedla to Tara Hallová, hovorkyňa Veľvyslanectva USA na Slovensku.

"Dohoda posilní postavenie Slovenska v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO), vlastné obranné kapacity Slovenska a umožní krajine profitovať z investícií financovaných USA do slovenskej obrannej infraštruktúry. DCA nevytvára na Slovensku stále základne ani neumožňuje americkým silám vstup na Slovensko bez súhlasu," uviedla Hallová.

Obranná spolupráca nie je žiadnou novinkou

Slovensko-americká obranná spolupráca podľa Hallovej "nie je žiadnou novinkou" a nová dohoda túto kooperáciu len uľahčuje. Podľa nej je hlavným zámerom DCA posilnenie bezpečnosti Slovenska. Zdôraznila, že USA majú podobné dohody s veľkou väčšinou ďalších spojencov v NATO vrátane slovenských susedov Maďarska a Poľska.

Tara Hallová odmietla argumenty slovenskej opozície, že americkým vojakom pôsobiacim na Slovensku nebude hroziť trestnoprávna zodpovednosť. "Nie je to pravda. Ustanovenia DCA o jurisdikcii sú v súlade s tým, na čom sa iní spojenci NATO bilaterálne dohodli so Spojenými štátmi. Dohoda uznáva slovenské právo a jurisdikciu, pričom je v súlade s dohodami NATO o disciplinárnych opatreniach voči ozbrojeným silám. Podľa Dohody o štatúte vojsk (SOFA) NATO a podľa DCA budú Spojené štáty počas vyšetrovaní a príslušných súdnych konaní úzko spolupracovať s miestnymi úradmi," uviedla.

Článok NY Times rozdelil našu politickú scénu

Korešpondentka amerického denníka The New York Times (NYT) Helene Cooperová minulý týždeň publikovala článok, v ktorom napísala, že Spojené štáty zvažujú prípadný výcvik ukrajinských povstalcov vo "východnom krídle NATO", konkrétne v Rumunsku, Poľsku či na Slovensku. Predseda slovenskej opozičnej strany Smer-SD Robert Fico naznačil, že vďaka DCA takýto výcvik na území SR bude možný – čo Smer-SD odmieta. Hallová v reakcii uviedla, že neexistuje žiadna súvislosť medzi DCA a pretrvávajúcim napätím medzi Ruskom a Ukrajinou.

"O DCA sa rokuje už štyri roky. Ako som už uviedla – žiadne americké jednotky nevstúpia na Slovensko bez výslovného povolenia a súhlasu slovenskej vlády," uviedla hovorkyňa a dodala, že Veľvyslanectvo USA na Slovensku nevníma aktuálnu diskusiu o DCA na slovenskej politickej scéne ako problém. Zdravú diskusiu považuje za nevyhnutnú súčasť demokracie.

Obranná zmluva rozdeľuje politickú scénu na Slovensku. Kým opozícia na čele so Smerom-SD tvrdí, že zmluva je nevýhodná pre Slovensko a ohrozuje suverenitu krajiny, predstavitelia vlády toto tvrdenie odmietajú. Hlava štátu o dohode hovorila s premiérom, predsedom Národnej rady SR aj ministrom obrany a zahraničných vecí.