Kauza Chachaland ide do finále: Pred súd sa postavil Roman Paulíny, vinu v prípade zneužívania odmieta

K udalostiam v tábore malo dochádzať v rokoch 2003 až 2006, v čase, keď bola poškodená maloletou. Na prípad zneužívania dievčat v detskom tábore Chachaland poukázali denník Sme a Denník N v roku 2019.

V súčasnosti už dospelá žena za páchateľa označila hlavného vedúceho tábora Romana Paulínyho, ktorý tvrdenia odmieta. Médiá písali aj o jeho komunikácii s iným neplnoletým dievčaťom, s ktorým mal hovoriť o sexuálnych fotografiách. Pojednávanie je napriek citlivosti prípadu verejné.

Paulíny v kauze zneužívania v detskom tábore Chachaland vinu odmieta

Organizátor detského tábora Chachaland Roman Paulíny odmieta vinu v prípade obžaloby zo sexuálneho zneužívania bývalej maloletej chovankyne tábora. Odmietol aj návrh na uzavretie dohody o vine a treste. Roman Paulíny to uviedol v utorok na Okresnom súde Bratislava II.

Obžalovaný na súde opakoval, že s chovankyňou mal len kamarátsky vzťah a k žiadnym intímnostiam nedošlo, hoci ona sa podľa jeho slov do neho zaľúbila. Argumentoval aj tým, že v tom čase sa rozvádzal s manželkou, s ktorou nechcel tráviť čas. "S odstupom času by som to už neurobil, nepovažujem to za správne. Nič podobné som so žiadnym iným dieťaťom nemal," vyhlásil Roman Paulíny. Poukázal na to, že to skôr chovankyňa iniciovala fyzický kontakt, ktorému sa on bránil. Priznal však, že dievčaťu kúpil dar.

"Obžalovaný popísal vzťah maximálne ako kamarátsky, nič viac nepripúšťa," skonštatoval advokát poškodenej Matúš Kanis. Je presvedčený, že dôkazy jasne svedčia proti Romanovi Paulínymu. Chovankyňa sa pojednávania nezúčastnila, ak však bude súd trvať na jej osobnom predvolaní, Kanis uistil, že príde.

Súd odročil pojednávanie na 22. marca. Počas neho by mali vypočuť prvých päť svedkov. "Verím, že bude v zmysle zákona rozhodnuté. Podľa môjho názoru dôkazná situácia vo veci je jasná už z prípravného konania. Okrem výpovede či znaleckých posudkov máme aj kvantum svedeckých výpovedí, ktoré svedčia v prospech klientky," dodal Kanis.

