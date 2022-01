Mikulec išiel pre šikanu v Miloslavove na koberček: Nové skutočnosti! Padlo už aj obvinenie?

VIDEO Mikulec to na branno-bezpečnostnom výbore povedal jasne: Prípad v Miloslavove nebude v žiadnom prípade zamietnutý pod koberec

Mikulec na rokovaní branno-bezpečnostného výboru ubezpečil poslancov, že desivá udalosť v Miloslavove, ktorá postavila na nohy celé Slovensko, nebude zametená pod koberec a bude riadne vyšetrená. „To, že otec jednej z aktérok toho incidentu je príslušníkom Policajného zboru, nemá žiadny vplyv na vyšetrovanie. Stále ide o živý prípad, boli zavolaní mnohí znalci, ktorí vyhodnocujú niektoré záležitosti. Treba si počkať, ale myslím, že v dohľadnej dobe bude tento prípad uzavretý,“ uviedol Mikulec.

Mikulec sa vyjadril aj k slovám matky dobitej Andrey, že údajne ju mali policajti zavolať na bratislavskú kriminálku až po piatich dňoch, kedy jej aj odfotografovali zranenia. Podľa slov ministra však nejde o úplnú pravdu, pretože viaceré úkony sa robili už na mieste po príchode hliadky. Avšak, z dôvodu, že Andrea bola opitá, sa viaceré úkony museli spraviť až v nemocnici. Okrem toho sa do prípadu začal angažovať aj úrad inšpekčnej služby, ktorý vyšetruje aj udalosti spred dvoch rokov. Podľa medializovaných informácií mal totiž detský gang zbiť viacero detí a vyše dvoch rokov strpčovať život obyvateľom obce.

Policajti nič nezanedbali

Mikulec, ani krajský riaditeľ bratislavskej polície Viliam Adamec nemajú informácie o tom, že by hliadky do obce chodievali častejšie počas uplynulých mesiacov, prípadne, že sa s mládežou a ich rodičmi rozprávali. Úrad inšpekčnej služby má prípad preverovať komplexne. Adamec je však spokojný s tým, akú prácu jeho podriadení vykonali. „V rámci tých informácií, ktoré mali na začiatku vyšetrovania, vykonali všetky opatrenia a všetky úkony, ktoré mohli vykonať. Samozrejme, v súčasnosti máme o prípade viac informácií, ktoré by sme možno v tom čase vyhodnotili inak. Nemyslím si, že by daní policajti na mieste niečo zanedbali,“ priznal Adamec. Mikulec podotkol, že areál bývalého družstva by jeho majiteľ mal ento týždeň zabezpečiť tak, aby sa zabránilo prípadnému ďalšiemu stretávaniu mládeže na tomto mieste. Nateraz v prípade nepadli žiadne obvinenia.

Následne sa k celej veci vyjadrili aj poslanci branno-bezpečnostného výboru. Tí považujú za správne, že sa preverí práca policajtov z Miloslavova.

Mnohé zaujímavé informácie

Podľa predsedu výboru Juraja Krúpu sa pýtali na konkrétne kroky polície. Bližšie popísal, čo sa v areáli bývalého družstva stalo. „Záchranku privolali podozrivé osoby a predtým, ako prišla záchranka, tam už bolo policajné vozidlo, ktoré našlo poškodenú a začalo robiť prvé úkony. Podozrivé osoby už ale mali pripravenú svoju verziu, ktorú poskytli policajtom na mieste. Policajti vykonali isté procesné úkony a poškodená bola prevezená do nemocnice, ale tým, že bola značne intoxikovaná, sa čakalo na jej výpoveď až do skorých ranných hodín,“ ozrejmil Krúpa. Okrem toho sa poslanci pýtali aj na prepojenie jednej z aktérok (Ely) a jej rodiča, ktorý je príslušníkom na Policajnom zbore, pričom boli ubezpečený, že sa spravili také opatrenia, aby sa daná osoba nemohla dostať do styku s priebehom vyšetrovania.

“Zaujímali sme sa o to, či orgány činné v trestnom konaní urobili všetko tak, ako mali,” povedal Gábor Grendel. Zaujímali sa najmä o objasnenie prípadu napadnutia dievčaťa. Grendel vníma ako kľúčové dva závery – že inšpekcia dva roky spätne preverí, čo sa dialo v Miloslavove a či polícia nezanedbala podnety od občanov. Druhý záver je, že polícia začala trestné stíhanie už v prvú noc, ako poškodená Andrea vypovedala. Tým pádom sa začalo ešte pred zverejnením celého prípadu.

Podpredsedníčka výboru a exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) v súvislosti s prípadom upozornila na neúmernú záťaž vyšetrovateľov na okresných a krajských riaditeľstvách polície. Policajti sú podľa nej odoberaní na Národnú kriminálnu agentúru. "Vieme, že nám narastá domáce násilie. Dúfam, že aj vedenie Policajného zboru si to uvedomí, posilní kapacity na okresoch a krajoch a nebude sa sústrediť len na vyšetrovanie korupcie a ekonomickej trestnej činnosti," komentovala.

Poslanec Marián Saloň (Smer-SD) doplnil, že oficiálne polícia nezaznamenala v minulosti žiadne podobné podnety o šikane či podobnej trestnej činnosti. O podobných prípadoch sa treba podľa neho informovať aj na školách či obecných úradoch. Považuje za dôležité prípad vyšetriť. "Je to veľmi citlivá, osobná vec. Myslím si, že treba k tomu pristupovať s veľkým dôrazom. Vyšetrenie tohto prípadu môže mať vplyv aj na ostatné prípady v rámci Slovenska," uviedol s tým, že iné deti si možno uvedomia, aké následky môže mať ich konanie.

Prípad šikany 11-ročného dievčaťa vyvolal pobúrenie v celej krajine. Zaoberá sa ním bratislavská krajská polícia. Maloletú mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.