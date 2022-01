Článok NY Times otriasol zmluvou s USA: Naď podozrenia odmieta, opozícia hovorí o zatiahnutí do vojny s Ruskom

BRATISLAVA - Počas začiatku týždňa sa v médiách objavila pomerne závažná informácia o tom, čo by vláda Joe Bidena mohla podniknúť, ak by došlo k ruskému útoku na Ukrajinu. S možnou úvahou prišiel americký denník New York Times a článok vyšiel už v piatok, pričom sa v ňom spomína aj Slovensko. Súvislosti sú však pomerne závažné a článok tiež narába s možnosťou, že by sa na slovenskom území mohli v prípade napadnutia Ukrajiny školiť o ozbrojovať povstalci z Ukrajiny. Na túto možnosť zareagoval aj komentátor Eduard Chmelár či poslanec Ľuboš Blaha. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) tak musel odpovedať vážnym otázkam.

Na článok z NY Times upozornil známy komentátor zahraničnej politiky a niekdajší kandidát na prezidenta Eduard Chmelár. Titulok znie pomerne vážne a znie: "USA zvažujú podporiť povstanie, ak Rusko podnikne inváziu na Ukrajinu“. Autorkou článku je novinárka Helene Cooperová. Tá je okrem iného držiteľkou Pulitzerovej ceny a jej zameranie sa nachádza v oblasti Pentagonu.

Chmelár žiada Naďa a Hegera o vysvetlenie

Chmelár považuje za neprípustné, že táto infomácia ešte nerezonovala slovenským priestorom. "Je viac ako pravdepodobné, že aj tieto dohody boli urobené počas nezvyčajne dlhej cesty Jara Naďa v Spojených štátoch. Žiadam ministra obrany a premiéra o vysvetlenie. Slovensko nemá voči Ukrajine žiadne záväzky, nemá s ňou podpísanú žiadnu spojeneckú zmluvu, preto považujem za krajne nezodpovedné, že terajšie vedenie štátu nás chce spolu s americkou administratívou zatiahnuť do geopolitického mocenského zápasu a špinavej vojny," píše Chmelár. V podobnom duchu sa vyjadril aj opozičný poslanec Ľuboš Blaha zo Smeru.

Článok v zahraničnom NY Times pracuje s alternatívamim, čo by vláda prezidenta Joe Bidena mohla podniknúť, ak by bol iniciovaný útok zo strany Ruska na Ukrajinu. Ukrajinci by vraj v takomto prípade zvolili partizánsku stratégiu. "Predstavitelia administratívy, s ktorými sa tento týždeň hovorilo, uviedli, že plány na pomoc ukrajinským povstalcom by mohli zahŕňať poskytovanie výcviku v blízkych krajinách, ktoré sú súčasťou východného krídla NATO: v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, čo by mohlo povstalcom umožniť prekĺznuť na Ukrajinu a opustiť ju," píše sa v článku.

Článok si všimol aj Fico

Na článok poukazuje aj predseda opozičného Smeru-SD. "Tak si predstavte, ako bude ľahké tu vytrénovať ukrajinského povstalca, a potom bez akýchkoľvek problémov ho presunúť na ukrajinské územie, aby tam bojoval v prípadnom konflikte," uviedol Robert Fico.

Remišova reaguje na Fica

Na Ficovu kritiku zmluvy odpovedá vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá argumentuje tým, že za čias vlády Smeru boli nakupené od USA stíhačky za 2 miliard eur.

Naď úvahy odmieta

Denník N v kontexte zverejnených infomácii položil Naďovi otázky aj na túto tému. "O žiadnej takejto možnosti, ktorú údajne spomína bližšie nespresnený zdroj z americkej administratívy, nebola so Slovenskom diskusia, a to ani na bilaterálnej, ani na multilaterálnej úrovni," skonštatoval Naď.

"Nikde, na žiadnom bilaterálnom ani multilaterálnom fóre, nebolo niečo také riešené, nieto ešte dohodnuté," dodal.