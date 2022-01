Osud obrannej dohody s USA je neistý: Parlamentom nemusí prejsť! Kollár váha, zasadne klub

Predseda parlamentu a hnutia Boris Kollár to uviedol po pondelkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).

Niektorí poslanci sa môžu zdržať

"Aj keď sa táto zmluva podpíše, akýkoľvek vojak, ktorý by prišiel na Slovensko, musí to byť ratifikované v parlamente. Pokiaľ to bude takto napísané v tej zmluve, tak nemáme problém," uviedol Kollár. Žiada tiež, aby bolo jednoznačne dané, že akákoľvek jadrová zbraň môže byť presunutá na Slovensko len so súhlasom Národnej rady SR.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ak budeme mať tieto odpovede a budeme to mať isté, budeme jednotní. Pokiaľ to bude nejaké vágne, môže sa stať opak," uviedol Kollár. Pripustil tiež, že traja - štyria poslanci sa pri hlasovaní môžu zdržať.

Uzavretie obrannej dohody s USA je zodpovedným krokom

Uzavretie obrannej dohody s USA je zodpovedným krokom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky, ale aj obranyschopnosti SR. Premiér Eduard Heger to uviedol po pondelkovom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Dodal, že na rokovanie prišiel s jasným cieľom otvorene podporiť podpis zmluvy.

"Túto zmluvu má podpísaných už 23 krajín. Majú ju všetky krajiny na východnej hranici podpísanú, vrátane Maďarska a Poľska, preto si myslím, že je to správny krok aj pre posilnenie našej obranyschopnosti," poukázal premiér.

Dohoda musí prejsť parlamentom

Najvyšší ústavní činitelia v pondelok hovorili aj o pandémii a sociálnych opatreniach na podporu tých, ktorí sú pandémiou najviac zasiahnutí. Svoje návrhy má prezidentka prebrať aj s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina).

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vláda SR v stredu (12. 1.) odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády uviedli, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.