Rodinkárstvo na pôde agrorezortu? Syn generálnej tajomníčky si mal vybaviť výhodné bývanie! Ide o chybu, tvrdí

BANSKÁ BYSTRICA – Povolanie syn? Na internete sa pred pár dňami objavili obvinenia známeho farmára, ktorý poukázal na údajné rodinkárstvo priamo na ministerstve pôdohospodárstva a v štátnom podniku Lesy SR! Údajne si totiž priamo v Banskej Bystrici našiel mimoriadne výhodné bývanie syn generálnej tajomníčky služobného úradu agrorezortu! A to v zariadení určenom pre zamestnancov štátneho podniku. Ako to v skutočnosti je?

Patrik Magdoško sa do povedomia verejnosti dostal po protestoch a slovách o korupcii na východnom Slovensku. Išlo najmä o zneužívanie agrodotácii, na ktoré sa prišlo ešte za predchádzajúcej vlády. Pamätný sa stal protest farmárov v Bratislave, kde zablokovali jednu z hlavných dopravných tepien smerom na Most SNP.

Magdoško teraz poukazuje na ďalšie údajné problémy. Tie sa opäť týkajú agrorezortu. A celé sa to má točiť okolo generálnej tajomníčky služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva Zuzany Nouzovskej – respektíve jej syna Ota. A to pre údajné mimoriadne výhodné bývanie v Banskej Bystrici, ktoré si mal vybaviť v zariadení určenom pre zamestnancov štátneho podniku Lesy SR!

„Vplyv generálnej tajomníčky služobného úradu sa prejavil aj v jej súkromnom živote. V Centrálnom registri zmlúv sa dňa 2. 11. 2021 objavila zmluva ako Zmluva o ubytovaní uzavretá medzi Lesmi SR, podpísaná Ing. Tiborom Koszeghym, ktoré sú prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia v Banskej Bystrici, na ulici 1. mája č. 16. Zmluva hovorí o prenájme izby číslo 8. A čuduj sa svete, kto v nej bude bývať? Nuž nikto iný ako, syn pani generálnej tajomníčky,“ píše Magdoško.

V centrálnom registri sa skutočne obdobná zmluva nachádza. V nej sa vyskytli aj obe mená – Tibor Koszeghy a Oto Nouzovský. V zmluve je však uvedené, že syn generálnej tajomníčky je zamestnancom štátneho podniku. Opak však má byť pravdou – údajne nielen, že nie je zamestnancom, ale študovať má aj úplne iný odbor – a to operný spev na Akadémii múzických umení v Banskej Bystrici. Za ubytovanie ako také má mesačne platiť 120 eur, pričom ide o izbu so samostatnou kuchyňou a sociálnym zariadením, ktorú v cenníku podnik ponúka za 15 eur na noc. Za mesiac by tak išlo o sumu 450 eur pre jednu osobu. No je tomu naozaj tak?

V tejto veci sme sa obrátili na samotný agrorezort aj Lesy SR, aby vec patrične vysvetlili. Podľa oboch inštitúcií však Nouzovský zamestnancom podniku nie je a izba mu bola ponúknutá z dôvodu, že v zariadení boli voľné kapacity. Tie údajne budú v prípade potreby uvoľnené zamestnancom podniku. „Interné predpisy umožňujú v ubytovacom zariadení ubytovať aj ľudí, ktorí nie sú zamestnancami podniku. Cena za prenájom priestorov je vyrátaná na základe štandardného cenníka. Zmluvný vzťah s prenajímateľom zaniká po dohode s prenajímateľom, resp. môže byť ukončený aj predčasne,“ ozrejmil tlačový odbor agrorezortu.

Iný pohľad na vec priniesli aj štátne Lesy. Podľa hovorkyne Maríny Debnárovej došlo pri vyhotovovaní predmetnej zmluvy o ubytovaní k chybe administratívnej pracovníčky. „Predmetná zmluva o ubytovaní bola uzavretá len s Otom Nouzovským, so žiadnou inou osobou. Pokiaľ ide o cenu za prenájom, tá bola určená na základe štandardného cenníka,“ dodala Debnárová.

K celej veci sa vyjadrila aj samotná generálna tajomníčka Zuzana Nouzovská. Tá tvrdí, že v čase, kedy jej syn nastúpil na vysokoškolské štúdium, nebolo možné získať vysokoškolský internát, a preto mu odporučila viacero možností. Jednou z nich bolo aj to, aby sa informoval o voľných ubytovacích kapacitách aj v organizáciách spadajúcich pod agrorezort, ktoré spĺňajú podmienky internátu a môžu ubytovať aj nezamestnancov. „Mala som za to, že Lesy SR mali voľnú ubytovaciu kapacitu a zmluvu o ubytovaní vystavili súlade s ich predpismi a cenníkom, ktorý je platný bez ohľadu na to, či je niekto zamestnancom, alebo nie. V prípade, že Lesy SR budú predmetnú izbu potrebovať pre svojich zamestnancov, syn je pripravený ju okamžite uvoľniť. Vzniknutá situácia ma mrzí,“ uviedla v stanovisku pre Topky.sk

