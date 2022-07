Známy farmár Magdoško zúri: Na kamere prichytil zlodejov, do pokladničky dali pár centov a odišli s plnou náručou tovaru

archívne video

Do pokladničky nahádzali desaťcentové mince a odišli s tovarom

Magdoško napísal rozzúrený status aj s videom s komentárom, že vraj "niektorí ľudia ešte nedorástli na štandard EÚ". "Poďte sa pozrieť, ako si v stánku dvaja "páni" robia nákupy. Kto pozná našu pokladňu, vie, ako ťažko sa tam vhadzujú papierové peniaze, takže na kamere je vidieť a aj kamera v pokladní ukázala, že páni hádžu desaťcentové mince a berú si tovar v hodnote 35 eur," sťažuje sa Magdoško.

Magdoško v komentári na videozázname komentuje celý incidenta napočítal osem mincí pri dvojici mužov v šľapkách. "Dvaja páni hádžu osem mincí. Berú si jeden džem. Nakladajú si tovar. A teraz sa pozrite, koľko majú v rukách. Nosia so sebou deväť kelímkov džemu!" rozčuľuje sa Magdoško.

Záznam ukáže polícii

Ten dodal, že celý incident a počet mincí si ešte overili cez kameru v samotnej pokladnici na mince. "Keby to aj boli dvojeurové mince, bolo by to maximálne 16 eur," komentuje Magdoško. Kamera na pokladnici však nasnímala desaťcentové mince. Magdoško pripomína, že ide o pánov rómskeho pôvodu a záznam sa chystá prezentovať aj kompetentným orgánom zákona.

Patrika Magdoška môže verejnosť poznať ako protestujúceho farmára, ktorý chodieval na rôzne demonštrácie aj s Františkom Oravcom a dokonca v parlamentných voľbách kandidovali v rámci hnutia Máme toho dosť! Do parlamentu sa nedostali.