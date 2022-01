Dátoví analytici to povedali na rovinu: Otváranie kín a divadiel počas omikronu? Nerozumné! TOTO hrozí

Vlna omikron spôsobuje na celom svete obrovské problémy a je len otázkou času, kedy naplno vypukne aj na Slovensku. Čísla sú nateraz stabilné, a to aj s malými výkyvmi. Podľa niektorých odborníkov tu však už prvé náznaky omikron vlnu sú – a to najmä na severe Slovenska.

Archívne VIDEO Vláda schválila nový COVID automat! Od budúcej stredy bude platiť aj režim OP+

Dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu poukazujú na to, že tento trend nárastu počtu prípadov je vidieť najmä v okresoch, kde to na dušičky „žilo“ – ide presne o tie okresy, kde sa delta variant rozmohol veľmi rýchlo a nekompromisne. „Ak je dnes v Stropkove, v Čadci, v Senici, v Námestove, v Tvrdošíne PCR pozitivita okolo alebo nad 40%, tak to nie je normálne a treba tam posilniť diagnostické (v nemocniciach) a epidemiologické (v okolí pozitívnych) PCR testovanie. ÁNO, treba to posilniť. Tam. Aby sa tí ľudia izolovali. Pre dobro tam žijúcich neočkovaných starkých,“ napísali dátoví analytici.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Podľa ich slov nie je preto rozumné otvárať kiná a divadlá, ak v niektorých okresoch stúpa a rýchlo sa šíri vlna omikronu. Poukázali pritom na prax z Dánska, kde sú pre nový variant zavreté kiná a divadlá od 10. decembra do 17. januára. Dánsko je v súčasnosti na špičke pandémie a denne prekonávajú pandemické rekordy. „Nemusíme byť evolučným virológom, ani epidemiológom, aby sme rozumeli, že v Stropkove dnes majú asi 2% ľudí v hrdle omikrona. To nie je strašenie. To je fakt. Prežijú to,“ upozornili s tým, že okresy, v ktorých rastie incidencia, a teda sa tam situácia zhoršuje, sú na pohraničí, blízko našich susedov – Česka, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.

Zdroj: Miroslav Plocháň

Avšak, podľa ich slov je istá skupina obyvateľstva, ktorá nebude mať problém – a tou sú vysokoškolskí študenti v Bratislave. Tí sú na 88 percent zaočkovaní a 20 percent z nich je prekonaných, pričom niektorí prekonaní sú aj zaočkovaní. Avšak, rovnaká skupina v Čadci je zaočkovaná na 50 percent. Ani to podľa analytikov nie je problém. Tým však je, že z 19-tisíc seniorov nad 60 rokov je 7500 neočkovaných a len 2500 z nich má nejakú imunitu z prekonania koronavírusu v prvej, druhej či tretej vlne.

Okrem toho je 12-tisíc už zaočkovaných seniorov stále bez posilňujúcej dávky. „A minulý týždeň sa za EUR 200 dostavilo do očkovacieho centra presne 45 z nich na I. dávku. Slovom: štyridsaťpäť. Z tých nezaočkovaných 7500 asi 2500 už je prekonaných z prvej, druhej, tretej vlny a omikron ich teda nenájde prekvapených. Na Oščadnicu a Litmanovú si bukujte termín na jarné prázdniny ku koncu februára. Teraz nie. Ak si zlomíte nožičku na lyžovačke, do čadčianskej nemocnice sa nedostanete,“ upozornili analytici s tým, že pôjde o veľký regionálny problém.

Zdroj: Miroslav Plocháň

Poukázali na to, že v druhej vlne tento problém trval 7 mesiacov, v tretej vlne to bolo 7 týždňov a odhadujú, že v omikron vlne to budú len tri týždne. „Náš tip je na Oravu a Kysuce od 25. januára to 10 februára (nemocnice myslíme). Je to "obrazné", bude to rýchle,“ uzavreli. Podľa mapy, ktorú zverejnili, situácia rapídne zhoršuje v Námestovo, kde je nárast 57 percent, Tvrdošíne (58%), Kežmarku (63%), Snine (88%), či Kysuckom Novom Meste (30%). Najhoršie na tom je okrem Stropkov, kde majú 96-percentný nárast prípadov. Situácia sa zhoršuje už aj v južných okresoch – a to Dunajskej Strede (8%) a Komárne (17%).