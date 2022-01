KORONAVÍRUS Experti tvrdia, že pandémia sa už skončila! Všetko zmenil omikron, najhoršie nás ešte len čaká

BRATISLAVA - Prešlo už niekoľko dní nového roka 2022, no pandémia ešte stále nekončí a na Slovensku sa už dokonca objavuje aj obávaný variant koronavírusu pod menom omikron. Veľmi krátko pred jeho príchodom si analytici však zobrali na mušku jeho predchodcu, variant delta. Zosumarizovali to, aké škody napáchal predtým, ako príde jeho nástupca omikron v plnej sile.

Bez omikronu by sme už na covid zabudli

Analytici z Dát bez pátosu sa domnievajú, že keby neprišiel nový variant z Južnej Afriky, zrejme by už pandémia pomaly, ale isto končila. "Za 45 dní od konca novembra sme poklesli a krivky popadali vo všetkých parametroch a ak by nebol omikron, tak je dôvod na covid zabudnúť," tvrdia v statuse analytici a dokladajú aj najnovšiu tabuľku.

Dnes to vyzerá ešte relatívne dobre

Číselní analytici sa vyjadrili aj k téme výskytu variantu omikron v zahraničí a následne aj u nás. "Ak by tých 50 omikronov malo byť aj pred 10-14 dňami a nie pred 20 dňami (podľa sekvenácie), tak by sme dnes mali reálne 1000 prípadov," argumentujú Dáta bez pátosu s tým, že zatiaľ to s 3000 prípadmi denne u nás dnes vyzerá "relatívne dobre". "Od začiatku roka sa u nás imunizovalo asi 3000 seniorov nad 60 rokov infikovaním (a do nemocnice sa zmestili) a asi 5000 seniorov očkovaním prvou dávkou. Je to spolu 8000, zajtra (dnes, pozn. red.) to bude 10-tisíc," myslia si.

Mizerná perspektíva pre nechránených seniorov

"Nechránených = bez akejkoľvek vakcíny (ani prvá dávka) a bez prekonania v I.II.III. vlne u nás vstupuje do omikron vlny asi 200-250 tisíc seniorov nad 60 rokov. Skôr to bude ku 200-tisíc. To je dobrá správa, lebo pred deltou ich bolo 1. augusta asi 2-krát toľko. Ak si to, alebo ste im to vo Vašich rodinách nezrátali, tak z tých 5345 takmer 5000 boli práve dôchodcovia nad 60 rokov. Vychádza to z tých 450 tisíc nechránených pred deltou asi 1%. 1 zo 100 zomrel na/s covidom. Lebo zomierali aj očkovaní, ale z obetí robia iba 10% = 500. Mizerná perspektíva pred omikronom pre tých 200 tisíc seniorov. Ostatní by mali byť na tom relatívne dobre, predsa len ide o slabšiu mutáciu," očakávajú odborníci.

