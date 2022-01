Porovnanie COVID vĺn: V čom bola delta iná? Dátoví analytici priniesli dobré správy, dvíhajú však varovný prst!

Archívne VIDEO Lengvarský: Omikron nás môže prekvapiť! Pri povinnom očkovaní sú dve možnosti, zvažujeme ho aj plošne

Minulý rok bola epidemická situácia mimoriadne zlá. Deti nechodili do školy, učili sa online, bol tvrdý lockdown a mnohí rodičia robili z domu. Ekonomika trpela a rovnako aj ľudia. Začiatkom januára sme mali vrchol druhej vlny a opäť sme sa mohli nadýchnuť po dlhých mesiacoch až na jar. Tohtoročný začiatok januára však bol iný – počty infikovaných a hospitalizovaných klesli na minimá a delta vlna je pomaly, ale isto na ústupe. Slovákov, ako aj obyvateľov iných krajín, však straší variant omikron, ktorý má byť infekčnejší ako variant delta. Dostupné dáta sú zatiaľ len zo silne zaočkovaných krajín a keďže Slovensko ani zďaleka na tom nie je v zaočkovanosti dobre, nik netuší, čo omikron u nás spôsobí.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Dátoví analytici sa však pozreli na rozdiely druhej a tretej vlny a zistili zaujímavé skutočnosti. Napríklad, že oproti januáru 2021 sme na tom oveľa lepšie – od 10. januára totiž končí zákaz vychádzania, deti sa po zimných prázdninách opäť vracajú do škôl a k školskému COVID automatu, sú otvorené aj obchody a služby, ale zvyčajne, až na tie, ktoré predávajú esenciálne potreby, len pre očkovaných a prekonaných. Okrem toho sú rozdiely aj vo vláde – od minulého roku sa totiž vo veľkom pomenili posty – na čele vlády už nie je Igor Matovič, ale exminister financií Eduard Heger, s ktorým si vymenil funkciu. Marek Krajčí už nie je ministrom zdravotníctva, túto funkciu obsadil Vladimír Lengvarský. Rovnako sa vymenilo aj vedenie rezortu pôdohospodárstva – po novom ho vedie Samuel Vlčan.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Čísla sa lepšia

„Narástol nám HDP a inflácia, neklesla DPH, ale nezamestnanosť. Poďme k počtom a dátam pandémie: Pozitívni: už začali rásť a koncom budúceho týždňa môžeme byť na dvojnásobku,“ upozornili dátoví analytici. Ako dodali, v nemocniciach sú prioritne hospitalizovaní pacienti s potvrdeným delta variantom, no po prudkom poklese pred Vianocami sa ich stav viac-menej zastabilizoval. Nerozumejú však, prečo ich počty neklesajú.

„V ČR aj v Rakúsku DELTA pacienti klesli na úroveň našich 1000. Ešte to bude klesať aspoň týždeň, ak nie dva. Už je medzi "našimi pacientmi" veľa infikovaných a pozitívnych, ktorí do nemocníc prišli s iným problémom. V US a v UK je to skoro polovica pacientov. Omikron hospitalizácií je zatiaľ málo, ak vôbec nejaké,“ upozornili analytici. Pozreli sa aj na trend ťažkých prípadov, ktoré musia byť v nemocniciach napojené na umelú pľúcnu ventiláciu či vysokoprietokový kyslík. Zo 641 ťažkých pacientov sme poklesli na 427 k Trom kráľom a analytici predpokladajú, že postupne ich počty budú klesať na 200. Podľa ich slov by sme mali mať 100 pacientov s ťažkým priebehom v nemocniciach do konca januára. Okrem toho tvrdia, že variant omikron spôsobí ťažký stav len pár pacientom zo sto, čo bude hlavná úľava pre covidom skúšané nemocnice a lekárov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Daniel Cole

Nakazí sa omikronom každý z nás?

„Obete=Úmrtia: Už sme veľmi nízko a pôjdeme na 20 a potom hádam aj na 10 denne. Sme radi, že sa pokles Delty neťahá počas celej zimy až do jari. Krivka u nás má absolútne rovnaký priebeh ako inde a v podobne zaočkovaných krajinách,“ konštatovali s tým, že kým tretia vlna trvala od 1. septembra 4 mesiace, druhá vlna v minulom roku trvala dvakrát toľko, a teda až 9 mesiacov. Okrem toho boli v delta vlne rovnaké počty pozitívnych, ako v druhej vlne, ale viac sa testovalo, pričom sa nepotvrdili slová odborníkov, že do konca 2021 sa s deltou stretne každý. „A ani by je nedostal, ak by aj omikron neprišiel. Ani v II. vlne sa nenakazili všetci. Ale zas počúvame, že ak nie Deltu, tak Omikron dostane každý. A možno to tak nebude,“ poukázali.

Deltu máme za sebou

Rovnako sa podľa ich nenaplnili predikcie odborníkov o množstve mŕtvych (niektoré predikcie hovorili o desaťtisícoch obetí), reálne na alebo s koronavírusom zomrelo 6-tisíc pacientov. Ide však o zbytočné úmrtia, nakoľko tu od decembra 2020 máme vakcínu, ktorá by mnohých pred vážnym priebehom a smrťou ochránila. „Tak máme DELTU "za sebou" a teraz by sme potrebovali rýchly záver sezóny s omikronom. Veľmi dobrým prostredím pre šírenie vírusu sú pracovné kolektívy a samozrejme domácnosti. Toto sa nepotvrdilo o školách. Naopak, vírusové nálože sú u detí relatívne nízke,“ napísali analytici a poukázali na prax zo Švédska.

Tam zdôrazňujú potrebu dodržiavať štyri pravidlá – a to pracovať z domu a eliminovať cestovanie MHD, pri príznakoch ostať doma a neisť ani na testovanie, dbať na to, aby deti trávili veľa času vonku a aby boli všetci seniori zaočkovaní. „Počuli ste od mája 2020, že by mali nejaký problém? V počte úmrtí sú na 29. mieste v Európe. 1504 obetí na 1 milión obyvateľov. My máme 3105. Možno to bude aj stavom zdravia populácie. Otužujú, chrúmu vitamíny a zeleninu, veľa sa stretávajú a počúvajú toho hygienika Tegnela už 3. rok. Politici sa môžu vyjadrovať tak k počasiu a k stavu rozpočtu,“ uzavreli.