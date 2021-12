KORONAVÍRUS Nákazy sa dobrovoľník v nemocnici nebojí, chce pomáhať chorým: Tento boj bude trvať dlho

Ako dodal, na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení v každej službe prichádza do styku s pozitívnymi pacientmi. „Zdravotníci sa ma pýtali, či mám strach, keďže riziko nákazy je na tomto oddelení značné. Odpovedal som, že sa nebojím a chcem pomáhať,“ povedal. Dobrovoľníkom je od januára tohto roka a pracuje bez nároku na honorár. „V lepších časoch, počas leta, nebolo treba pomáhať, tak som mal asi päť mesiacov prestávku,“ skonštatoval s tým, že keď sa začala tretia vlna pandémie, na oddelenie do nemocnice sa opäť vrátil.

Najčastejšie pomáha pri hygiene pacientov na lôžku

Pripomenul tiež, že najčastejšie pomáha pri hygiene pacientov na lôžku a stretáva sa s tými najťažšími prípadmi. „Počas druhej vlny sme videli svetielko nádeje v podobe zlepšujúceho sa počasia a nastupujúcej vakcinácie. Teraz, keď je tretia vlna, cítiť, že zdravotníci sú vyčerpaní a svetielko na konci tunela zhaslo. A to je zima len na začiatku,“ spomenul. „Obávame sa toho, že tento boj bude trvať ešte dlho,“ podotkol.

Na niektoré veci si človek nikdy nezvykne

Podľa neho je najhoršie vidieť človeka, ktorému už nedokáže pomôcť a pokúša sa robiť všetko tak, aby jeho utrpenie bolo čo najmenšie. „Rovnako ťažké je sledovať, ako kolegovia oznamujú rodine pozostalého tú najhoršiu správu. Na to si človek nikdy nezvykne a sú to smutné chvíle,“ zdôraznil a doplnil, že pacienti, pri ktorých pomáha, sú všetci v umelom spánku na pľúcnej ventilácii a vôbec nehovoria. „Najväčší šok pre mňa bol, keď zomrel človek a ja som stál vedľa neho,“ pripustil.

Jeho úlohou je prekladať pacientov

Ridzoň vysvetlil, že na oddelení s nakazenými pacientmi sa deň začína dezinfekciou povrchov. Po tomto kroku pokračuje s umývaním chorých, najskôr zvrchu a potom zdola. „Je to náročne nielen pre personál, ale aj pre pacientov,“ poznamenal. Jeho úlohou je tiež prekladať pacientov a meniť im posteľnú bielizeň, každý deň totiž dostávajú čistú.

Nie je to však pomoc na týždeň alebo na dva

Záujemcom, ktorí by tiež chceli počas pandémie nového koronavírusu pomáhať, radí, aby kontaktovali personálne oddelenia nemocníc vo svojom okolí. Podľa neho to však nie je pomoc na týždeň alebo na dva. Personál ho totiž na začiatku zaučil, a kým sa dobrovoľník s prácou stotožní, trvá to určitý čas. „Keď by niekto odišiel po pár dňoch, energia zdravotníkov do učenia by tak bola zbytočná,“ ukončil dobrovoľník.